ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ ОЖИДАЛИ ТАКОГО НАПЛЫВА ⟩ Как взрослые: более сотни детей выстроились в очередь на горячую Хэллоуин-вечеринку

«Уважаемая редакция, у меня нет слов! В воскресенье мы с ребенком пошли на долгожданную детскую вечеринку в стиле Хэллоуин в Old Irish Pub. Малыш был в костюме, с гримом на лице – очень ждал праздника, считал минуты, чтобы наконец весело провести время со своими друзьями на вечеринке, но те испытания, что нас ждали перед входом на мероприятие, уму непостижимы! Честно говоря, к такому я готова не была, последний раз в такой очереди на дискотеку я стояла в свои лет 18, при чем в то же самое заведение. Нам пришлось отстоять в очереди на холоде час, чтобы пройти внутрь паба! Народу было неописуемо много – организаторы явно не справлялись с таким потоком. Мы присутствовали и на других их праздниках и было всё хорошо, так что же случилось сейчас?!»