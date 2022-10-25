В воскресенье, 23 октября, в Old Irish Pub прошла детская вечеринка в стиле Хэллоуин.
ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ ОЖИДАЛИ ТАКОГО НАПЛЫВА ⟩ Как взрослые: более сотни детей выстроились в очередь на горячую Хэллоуин-вечеринку
После жаркой детской дискотеки читательница портала Limon.ee прислала в редакцию письмо с жалобой на холод:
«Уважаемая редакция, у меня нет слов! В воскресенье мы с ребенком пошли на долгожданную детскую вечеринку в стиле Хэллоуин в Old Irish Pub. Малыш был в костюме, с гримом на лице – очень ждал праздника, считал минуты, чтобы наконец весело провести время со своими друзьями на вечеринке, но те испытания, что нас ждали перед входом на мероприятие, уму непостижимы! Честно говоря, к такому я готова не была, последний раз в такой очереди на дискотеку я стояла в свои лет 18, при чем в то же самое заведение. Нам пришлось отстоять в очереди на холоде час, чтобы пройти внутрь паба! Народу было неописуемо много – организаторы явно не справлялись с таким потоком. Мы присутствовали и на других их праздниках и было всё хорошо, так что же случилось сейчас?!»
Журналист портала Limon.ee запросил комментарий у организаторов мероприятия Sapronov kutsub, Old Irish Pub.
«Спасибо всем, кто был нашим гостем в это воскресенье. Мы были приятно удивлены рекордному наплыву гостей, но, к сожалению, не были к нему готовы. С учетом нарастающего интереса, команда Sapronov Kutsub приняла решение взять небольшую паузу и подкорректировать мероприятия исходя из сегодняшнего спроса. Спасибо большое родителям за обратную связь. Мы постараемся сделать так, чтобы, как и в прошлом сезоне, дети и их родители были максимально довольны тем, что выбрали провести свой выходной именно с нами! До встречи в ноябре! Sapronov Kutsub Old Irish», – говорят организаторы.