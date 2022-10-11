Жители Таллинна об отмене новогодних салютов: в Эстонии и Европе не та ситуация, чтобы тратить на это деньги

Мэр Таллинна Михаил Кылварт на прошлой неделе заявил, что на этот раз не будет ни главного городского салюта, ни фейерверков, которые организовывали районные управы, но для их отмены, помимо экономии средств, есть и другие причины. Одна из возможных причин многим понятна и очевидна, она была описана в материале портала Limon.ee. А фестиваль света, несмотря на энергокризис, в этот раз в Таллинне не отменялся.

Портал Limon.ee пообщался с жителями Таллинна разных возрастов, чтобы узнать, как они относятся к подобному решению столичных властей. Опрос мы проводили у одного из торговых центров на Тартуском шоссе, недалеко от офиса Postimees Grupp в понедельник во второй половине дня. Опросили шесть человек и все они практически единогласно говорят, что ничего против отмены городского и районных салютов не видят.

– Слышали ли вы уже, что в этом году Таллинн отменяет все фейерверки городские, как вы к этому относитесь?

Ирина: «Я – спокойно, положительно. Я никогда не ходила на фейерверки. Я в таком возрасте, что уже спать ложусь в десять вечера».

Карен: «Положительно. Считаю, что не нужны эти фейрверки абсолютно. Есть куда деньги потратить, наверное. На более важные вещи».

Ксения: «Я, наверное, отношусь к этому нейтрально. Потому что, какое решение город примет, такое пусть и принимает. Но в целом фейерверки я не очень люблю, особенно если это касается какого-то жилого района. Если это какой-то центральный или отдаленный фейерверк, чтобы посмотреть на него откуда-то издалека, то можно. К районным отношусь негативно, потому что пугают животных, детей...»

Александр: «Мне кажется, это не самое хорошее решение. Это же праздник как-никак. Какие-то яркие впечатления и эмоции должны оставаться у людей. Поэтому это негативно будет сказывать на празднике».

Дмитрий: «Я к этому нормально отношусь. Сейчас не та ситуация, чтобы салюты устраивать. Это мое мнение».

Дарья: «Возможно, это правильное решение. Праздник, конечно, праздником, отпраздновать хочется, людям хочется прочувствовать и увидеть эту красоту. Но сейчас в Европе и в мире не та ситуация, чтобы зря тратить деньги на красоту».