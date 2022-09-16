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Эмоции дороже киловатт? ⟩ Вице-мэр Таллинна объяснил, зачем «Свет шагает» во время энергокризиса

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Вице-мэр Таллинна объяснил, зачем «Свет шагает» во время энергокризиса
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«Свет шагает» в Кадриорге
«Свет шагает» в Кадриорге Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В четверг вечером, 15 сентября, в Таллинне стартовал традиционный фестиваль света. По мнению гостей мероприятия, в этом году «Свет шагает» особенно ярко.

Однако не все жители столицы оценили подарок городских властей. В социальных сетях много восторженных отзывов, но есть и недовольные жители Таллинна, которые считают, что устраивать световое шоу во время энергетического кризиса – кощунство.

Фестиваль света в Кадриорге в этом зажегся особенно ярко!
Фестиваль света в Кадриорге в этом зажегся особенно ярко! Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

С 15 по 17 сентября «Свет шагает» семимильными шагами по всей столице: началось яркое зрелище в парке Кадриорг и в парке Паэ, затем – в Старом Таллинне и парке Мянни в Мустамяэ.

«В эти осенние хмурые дни зажгутся тысячи огней, приглашая горожан и гостей столицы в увлекательное путешествие» – так анонсировала мероприятие управа Таллинна. После чего в редакцию нашего портала стали обращаться удивленные читатели. «Почему Таллинн решил проводить подобный фестиваль, когда государство нас призывает экономить электроэнергию?» – спрашивает Валентина.

«За чей счет банкет? В какую сумму городу обходится этот фестиваль?» – интересуется житель Таллина Михаил.

Владимир Свет шагает в Кадриорге

Ответить на волнующие горожан вопросы мы попросили Владимира Света, вице-мэра Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды. Тем более, именно Свет вчера открыл фестиваль света в Кадриорге. Да и кому же еще, как не человеку с такой говорящей фамилией, комментировать этот светлый фестиваль.

«Бюджет фестиваля «Свет шагает» составляет 268 900 евро, и по сравнению с прошлым годом он не изменился, – говорит Владимир Свет. – По словам вице мэра, фестиваль проводится на средства города Таллинна, и его главным организатором выступает парк Кадриорг. Также мы благодарны всем добровольцам, которые вносят свой вклад в этот большой праздник света».

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет Фото: Eero Vabamägi/Postimees

По мнению вице-мэра, светлые эмоции людей в эти темные осенние вечера дороже, чем потраченные киловатты. Тем более, что на фестивале в большом количестве используются экономичные LED-лампы, а также натуральные свечи.

«Те световые решения и инсталляции, которые работают от общей городской сети, составляют незначительную часть в общегородском потреблении электричества уличным освещением. Хотя стоит отметить, что и в случае уличного освещения город неуклонно переходит на LED-светильники, что позволяет экономить сотни евро в месяц», – объясняет Свет.

Владимир Свет отмечает, что фестиваль уже отменяли осенью 2020 года в связи с пандемией коронавируса. К счастью, в этом году его можно проводить в полном объеме. «Я уверен, что фестиваль света дарит людям позитивные эмоции и давно стал одной из визитных карточек Таллинна. Важно, чтобы люди могли порадоваться красивым световым инсталляциям, видеопроекциям и музыкальным выступлениям, когда световой день сокращается. К тому же, фестиваль понятен людям любых возрастов и культур», – говорит Владимир Свет.

Также вице-мэр Таллинна выразил свою радость по поводу того, что в этом году круг локаций фестиваля удалось расширить: в парке Кадриорг фестиваль начался в четверг и также продолжится вечером пятницы в 20:30, вечером четверга фестиваль также проходил в парке Паэ в Ласнамяэ. В субботу вечером фестиваль завершится в парке Мянни в Мустамяэ. Также целый ряд мероприятий проходит в Старом городе.

«Свет шагает» в Кадриорге.
«Свет шагает» в Кадриорге. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Более подробную программу фестиваля можно увидеть ЗДЕСЬ!

А ТУТ вы найдете нашу красочную галерею и видео с открытия «Свет шагает» в Кадриорге.

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