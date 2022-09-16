Эмоции дороже киловатт? ⟩ Вице-мэр Таллинна объяснил, зачем «Свет шагает» во время энергокризиса

Однако не все жители столицы оценили подарок городских властей. В социальных сетях много восторженных отзывов, но есть и недовольные жители Таллинна, которые считают, что устраивать световое шоу во время энергетического кризиса – кощунство.

Фестиваль света в Кадриорге в этом зажегся особенно ярко! Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

С 15 по 17 сентября «Свет шагает» семимильными шагами по всей столице: началось яркое зрелище в парке Кадриорг и в парке Паэ, затем – в Старом Таллинне и парке Мянни в Мустамяэ.

«В эти осенние хмурые дни зажгутся тысячи огней, приглашая горожан и гостей столицы в увлекательное путешествие» – так анонсировала мероприятие управа Таллинна. После чего в редакцию нашего портала стали обращаться удивленные читатели. «Почему Таллинн решил проводить подобный фестиваль, когда государство нас призывает экономить электроэнергию?» – спрашивает Валентина.

«За чей счет банкет? В какую сумму городу обходится этот фестиваль?» – интересуется житель Таллина Михаил.

Владимир Свет шагает в Кадриорге

Ответить на волнующие горожан вопросы мы попросили Владимира Света, вице-мэра Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды. Тем более, именно Свет вчера открыл фестиваль света в Кадриорге. Да и кому же еще, как не человеку с такой говорящей фамилией, комментировать этот светлый фестиваль.