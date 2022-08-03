Читательница портала Limon.ee обратилась в редакцию со своей историей.
ЧУТЬ СЕРДЦЕ НЕ ОСТАНОВИЛОСЬ! ⟩ Истребители и низколетящие над Таллинном вертолеты: психолог рассказала, как справиться со страхом громких звуков
Вчера утром над центром Таллинна кружили вертолеты, которые успели напугать некоторых жителей города. К нам обратилась читательница, которая задается вопросом: если она боится громких звуков летательной техники, то что говорить о прибывших в Эстонию военных беженцах из Украины, которые успели пережить настоящие ужасы войны и даже звук обычного салюта для них может показаться устрашающим?
Я жутко боюсь звуков истребителей и низколетящих вертолетов и самолетов. Прошлым летом, когда над Таллиннским заливом проходило шоу истребителей, на протяжении всего этого времени меня не отпускал жуткий страх. И это притом, что я знала, что это всего лишь шоу, но все равно не могла успокоиться. Чуть сердце не остановилось!
Вчера, когда утром пошла умываться, через закрытую дверь и плеск воды услышала жуткий шум пропеллеров. Было ощущение, что вертолет летит в нескольких метрах от дома,
– рассказала она.
Мы спросили у психотерапевта Моники Аман, откуда может взяться такой страх у человека, который никогда не видел боевых действий или чего-то подобного и как избавиться от фобии?
Вы перечислили много разных состояний – испуг, раздражение, паническая атака и фобия. Все они по-разному активируют защитные психические механизмы. Обычный испуг возникает в случае какой-то внезапной ситуации, например, громкий звук самолета. Раздражение – в случае, когда постоянно нарушается привычная звуковая рутина. В этих случаях помогают привычные для человека ритуалы: подышать, проговорить, у кого-то – выпить чай. Паническая атака – это более серьезная проблема и применительно к данной ситуации, обычно связана с активными событиями в прошлом. Например, сильный стресс, вызванный пребыванием в зоне военных действий. Если человек уже знает, что у него есть такая реакция, то помогает правило фиксации на пяти реальных действиях. Например, я дышу, сижу на стуле, вижу дерево, ощущаю дуновение ветра и чувствую биение сердца. Все, что помогает вернуться к актуальной реальности. Фобия, скорее всего, к данной ситуации не применима. Бывают ситуации, когда человек боится летать, но это не данный случай,
– посоветовала Моника.
Но если испуг повторяется каждый раз, когда человек слышит подобные звуки?
Все повторяющиеся состояния, как правило, относятся уже к «особым» состояниям, но это все индивидуально. Это могут быть и наложившиеся травматические состояния, детские травмы, повышенная чувствительность слухового аппарата, результат игровых зависимостей… Даже детские рассказы любимого дедушки про войну. Психика формирует это очень своеобразно.
Например, страх грома и молнии. Сначала, это просто страх. Затем может сформироваться тревожное расстройство, при котором страх обретает нерациональные формы поведения. Потом тревожное расстройство перерастает в бронтофобию – формируются физические симптомы и изменяется поведение.
Есть ещё акустикофобия – страх громких и внезапных звуков, но ее причины так и не известны до конца. Это уже психиатрический и достаточно редкий диагноз.
Любой страх не подвластен нашему контролю, но регулируется в зависимости от степени его проявления. То есть от того, насколько мы можем его рационализировать. Страх – это страдание для человека и игнорировать любое его проявление не стоит. Важно, чтобы родители не высмеивали страхи детей изначально. Если это что-то небольшое, то можно обсуждать и приводить положительные, доступные восприятию примеры.