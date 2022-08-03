ЧУТЬ СЕРДЦЕ НЕ ОСТАНОВИЛОСЬ! ⟩ Истребители и низколетящие над Таллинном вертолеты: психолог рассказала, как справиться со страхом громких звуков

Я жутко боюсь звуков истребителей и низколетящих вертолетов и самолетов. Прошлым летом, когда над Таллиннским заливом проходило шоу истребителей, на протяжении всего этого времени меня не отпускал жуткий страх. И это притом, что я знала, что это всего лишь шоу, но все равно не могла успокоиться. Чуть сердце не остановилось!

Вчера, когда утром пошла умываться, через закрытую дверь и плеск воды услышала жуткий шум пропеллеров. Было ощущение, что вертолет летит в нескольких метрах от дома,