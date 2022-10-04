ЭТО НЕМЫСЛИМО! ⟩ Limon в Берлине: группа Depeche Mode созвала журналистов на пресс-конференцию, что творится перед зданием?

В ожидании пресс-конференции с Depeche Mode Фото: Limon

Depeche Mode пригласили представителей СМИ на «специальную беседу и объявление своих планов». Сейчас в Берлине представители всех основных мировых СМИ. Десятки микроавтобусов с оборудованием заезжают на территорию театра, камеры, микрофоны, диктофоны – все присутствующие на низком старте. О чем объявит Depeche Mode?!

В ожидании Depeche Mode Фото: Limon



Всех фанатов с площади перед театром постоянно просят удалится в другое место. Остаться могут только аккредитованные журналисты.

Журналисты в ожидании пресс-конференции Depeche Mode Фото: Limon



Пресс-конференция традиционно проходит в октябре. В этом году журналисты собираются в 13:00 (в 14:00 по таллиннскому времени) в одном из самых знаменитых драматических театров Германии Berliner Ensemble.

Depeche Mode расскажут о своем будущем, и речь, вероятно, пойдет не о чем ином, как о новом альбоме и туре. Но прежде всего об Энди Флетчере, который внезапно и совершенно неожиданно умер в мае этого года.

В августе, после трагической смерти сооснователя группы Энди Флетчера, Дэйв Гэхан и Мартин Гор вернулись с фотографией, на которой запечатлены два музыканта в домашней студии Мартина. Их послание: «Находить стабильность в том, что мы знаем и любим, и сосредоточиться на том, что придает жизни смысл и цель». Для многих поклонников это знак того, что Depeche Mode работают над новыми песнями. Будет ли это сингл или целый альбом – узнаем через несколько мгновений.





По просочившимся из фанатских пабликов данным, 15-й студийный альбом легендарных британцев будет называться – Memento Mori (с лат. – «помни о смерти»).



Пресс-конферениця будет также транслироваться в прямом эфире на официальном сайте По просочившимся из фанатских пабликов данным, 15-й студийный альбом легендарных британцев будет называться – Memento Mori (с лат. – «помни о смерти»).Пресс-конферениця будет также транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Depeche Mode