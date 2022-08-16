Основной автор группы Мартин Гор и вокалист Дэйв Гэн встретились в студии спустя три месяца после внезапной кончины третьего бессменного участника Depeche Mode.
Depeche Mode вернулись в студию, несмотря на смерть сооснователя Энди Флетчера
Новому пятнадцатому студийному альбому Depeche Mode быть! По крайней мере, в это поверила многомиллионная армия фанатов когда-то британской группы, после того, как официальные аккаунты легендарного коллектива опубликовали фото, где Дэйв Гэн и Мартин Гор стоят рядом в студии.
«Обрести стабильность в том, что мы знаем и любим, и сосредоточиться на том, что придает жизни смысл и цель», – гласит подпись под фотографией.
Новость пришла спустя почти три месяца после того, как 26 мая внезапно скончался бессменный участник DM с 1980 года, клавишник Энди Флетчер.
Мартин Гор, Дэйв Гэн и вся команда Depeche Mode, которая десятилетиями функционирует как одна большая семья, были в шоке и смогли сделать заявление лишь месяц спустя. О продолжении Depeche Mode ничего не сообщалось, хотя в этом не сомневались их многолетние партнеры.
«Я уверен, что будущее у Depeche Mode есть. Два ведущих и поющих фронтмена остались в группе. Невыносимо жалко, что такие люди, как Энди, уходят… Но я думаю, что все продолжится, и фанаты еще увидят любимую группу», – говорил после шокирующих новостей организатор всех концертов DM в Санкт-Петербурге Евгений Финкельштейн.
Группа не в первый раз уходит в студийную работу в состоянии, когда многие другие коллективы бы просто предпочли заявить и прекращении проекта. В 1993 году началась долгая студийная работа над альбомом Songs Of Faith & Devotion, когда вокалист Дэйв Гэн крайне серьезно увлекся тяжелыми наркотиками. Музыканты несколько месяцев работали в студии, практически не видя фронтмена, который мог оставаться взаперти в своей комнате целыми днями. Последовавший Devotional Tour, который продолжался почти полтора года, едва не убил Гэна, он был на грани физического истощения. В то же время автор всех песен Depeche Mode того периода Мартин Гор злоупотреблял алкоголем, а Энди Флетчер пропустил финальную часть турне из-за попадания в клинику для нервных расстройств. После того тура группу покинул создатель фирменного звука группы и основной студийный труженик коллектива Алан Уайлдер.
Тем не менее, в 1996 году трио вернулось к студийной работе и с большим трудом записало свой самый темный альбом Ultra. Вокальные партии первых записей приходилось буквально склеивать из отдельных фрагментов, так как пристрастия Гэна сильно сказались на его голосе.
Следующую четверть века группа продолжила традицию выдавать новый альбом и мировой тур раз в четыре года. Сбой случился только из-за ковида. Предыдущий номерной альбом британцев Spirit вышел в 2017 году. Депешисты всего мира ждали новость о начале работы над новой пластинкой больше года, но вместо радостных вестей 2022 год начался с кошмара – смерти клавишника Энди Флетчера.
Фанаты, которые и так после каждого нового альбома в последние годы гадали, будет ли продолжение у этой истории, которая начиналась в 80-е как поп-группа для тинейджеров, а превратилась в стадионную машину, отмеченную в зале славы рок-н-ролла, уже стали примиряться с мыслью о том, что вот он, тот самый «this is the end» по Джиму Моррисону, но внезапное фото из студии подарило новую надежду.
В кадре Дэйв и Мартин склонились над синтезатором, а значит, нас ждет что-то новое от авторов бессмертных хитов Enjiy The Silence, Personal Jesus, Never Let Me Down Again, Wlaking In My Shoes и десятков других боевиков, которые не перестают собирать стадионы по всему миру каждый новый тур Depeche Mode.
Кстати, Эстония является страной, где Depeche Mode начинали сразу два больших турне. 2 сентября 1998 года с концерта в Тарту начинался их мировой Singles Tour. 28 августа 2001 года c концерта в Таллинне стартовала европейская часть их Exciter Tour.