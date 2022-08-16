Depeche Mode вернулись в студию, несмотря на смерть сооснователя Энди Флетчера

Новому пятнадцатому студийному альбому Depeche Mode быть! По крайней мере, в это поверила многомиллионная армия фанатов когда-то британской группы, после того, как официальные аккаунты легендарного коллектива опубликовали фото, где Дэйв Гэн и Мартин Гор стоят рядом в студии.

«Обрести стабильность в том, что мы знаем и любим, и сосредоточиться на том, что придает жизни смысл и цель», – гласит подпись под фотографией.







Новость пришла спустя почти три месяца после того, как Новость пришла спустя почти три месяца после того, как 26 мая внезапно скончался бессменный участник DM с 1980 года, клавишник Энди Флетчер

Мартин Гор, Дэйв Гэн и вся команда Depeche Mode, которая десятилетиями функционирует как одна большая семья, были в шоке и смогли сделать заявление лишь месяц спустя. О продолжении Depeche Mode ничего не сообщалось, хотя в этом не сомневались их многолетние партнеры.

«Я уверен, что будущее у Depeche Mode есть. Два ведущих и поющих фронтмена остались в группе. Невыносимо жалко, что такие люди, как Энди, уходят… Но я думаю, что все продолжится, и фанаты еще увидят любимую группу», – говорил после шокирующих новостей организатор всех концертов DM в Санкт-Петербурге Евгений Финкельштейн.

Клавишник и участник Depeche Mode в 1980-2022 годах Эндрю Флетчер на концерте в Вильнюсе, 22 февраля 2018 года. Фото: Žygimantas Gedvila / 15min.lt / Scanpix