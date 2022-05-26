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Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

Limon.ee
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
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Depeche Mode
Depeche Mode Фото: promo

Английский музыкант-клавишник, один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет, сообщается в аккаунте группы в Instagram, пишет «РБК».

«Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера»,

— заявили музыканты.

Причины смерти не уточняются.

Энди Флетчер
Энди Флетчер Фото: «Reporter» / Kanal 2

Флетчер родился 8 июля 1961 года в Ноттингеме. Он начал заниматься музыкой в конце 1970-х, тогда же вместе со школьным знакомым создал группу No Romance In China, где играл на бас-гитаре.

Впоследствии Флетчер переехал в город Базилдон, где основал группу Composition Of Sound вместе с Кларком и Мартином Гором. Позднее к музыкантам присоединился певец Дейв Гаан, и группу переименовали Depeche Mode. В конце 1981 года, вскоре после выхода дебютного альбома Speak & Spell, Винс Кларк покинул группу. Позднее его место занял Алан Уайлдер, который играл в коллективе с 1982 по 1995 год.

Флетчер, рассказывая о своей роли в Depeche Mode в документальном фильме 101, который вышел в 1989 году, говорил: «Мартин — автор песен, Алан — хороший музыкант, Дэйв — вокалист, а я бездельничаю».

Группа выпустила 14 студийных альбомов, последний из которых, Spirit, вышел в 2017 году.

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