ФОТО, ВИДЕО ⟩ Моргенштерн в Риге: 5000 зрителей пришли посмотреть, как российский рэпер матерится и курит на сцене

К слову, после концерта в Таллинне родители эстонских подростков уже высказались о мероприятии. «Энергетика – огонь, но так много мата, слава богу, что мои дети-подростки такое не слушают», – написала Ирина в Facebook. Как прошел концерт в Эстонии – смотрите и читайте здесь.

Выступление артиста ранее несколько раз откладывался из-за пандемии и, наконец, рижане дождались выступления рэпера сразу же после аншлага в Таллинне.

Еще до начала концерта у входа на площадку начали образовываться очереди. Создалось впечатление, что на концерт приехала вся Рига. Такая же ситуация была и в эстонской столице.

Зрители с восторгом и криками встретили Моргенштерна, который был удивлен количеством собравшихся людей: «У меня так долго не было концертов, а сегодня здесь всё население города, да?»

«Я думал, меня уже все забыли», – добавил он.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во время концерта он неоднократно повторял, что в зале собралось около пяти тысяч человек (точных данных о количестве людей нет).

Артист вел концерт в привычной для себя манере: постоянно использовал нецензурную лексику, курил на сцене и призывал зрителей создавать круги и начинать слэмиться.

«Какой концерт без крови?» – сказал он.

Стоит отметить, что нецензурная лексика звучала не только со сцены, но и от зрителей, которые периодически кричали артисту: «Пошел на **й».

Фото: Jānis Škapars/TVNET