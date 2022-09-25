ФОТО, ВИДЕО ⟩ Моргенштерн в Риге: 5000 зрителей пришли посмотреть, как российский рэпер матерится и курит на сцене

После яркого шоу в Эстонии артист направился в Ригу. В субботу, 24 сентября, в столице Латвии, на сцене Wondersala с долгожданным концертом выступил рэпер Моргенштерн, пишет RUS.TVNET.LV.
К слову, после концерта в Таллинне родители эстонских подростков уже высказались о мероприятии. «Энергетика – огонь, но так много мата, слава богу, что мои дети-подростки такое не слушают», – написала Ирина в Facebook. Как прошел концерт в Эстонии – смотрите и читайте здесь.
Выступление артиста ранее несколько раз откладывался из-за пандемии и, наконец, рижане дождались выступления рэпера сразу же после аншлага в Таллинне.
Еще до начала концерта у входа на площадку начали образовываться очереди. Создалось впечатление, что на концерт приехала вся Рига. Такая же ситуация была и в эстонской столице.
Зрители с восторгом и криками встретили Моргенштерна, который был удивлен количеством собравшихся людей: «У меня так долго не было концертов, а сегодня здесь всё население города, да?»
«Я думал, меня уже все забыли», – добавил он.
Во время концерта он неоднократно повторял, что в зале собралось около пяти тысяч человек (точных данных о количестве людей нет).
Артист вел концерт в привычной для себя манере: постоянно использовал нецензурную лексику, курил на сцене и призывал зрителей создавать круги и начинать слэмиться.
«Какой концерт без крови?» – сказал он.
Стоит отметить, что нецензурная лексика звучала не только со сцены, но и от зрителей, которые периодически кричали артисту: «Пошел на **й».
Рэпер во время концерта исполнил свои горячие хиты: Cadillac, Cristal & Моёт, «Грустная песня», «Дуло», «Копы на хвосте», Aristocrat и другие.
Во время выступления рэпера на заднем фоне сцены появлялся баннер с надписью: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».
Артист был включен в список иноагентов в России в начале мая. При этом он покинул территорию РФ и уехал в Дубай еще в начале февраля. Впрочем, сам Моргенштерн на концерте никак не комментировал свой отъезд из России и любые другие политические вопросы.
Вместе с Моргенштерном в Ригу приехала и его бывшая жена Дилара Зинатуллина. Ходят слухи, что бывшие супруги снова сошлись, но официально пара это не подтверждала.
Впрочем, на выступлении дерзкого рэпера не обошлось без очень трогательного и романтичного события. Во время концерта Моргенштерн позвал на сцену известного латвийского тиктокера Андрея Чернуцкого, который якобы потерял свою ID-карту.
Тиктокер вышел на сцену вместе со своей девушкой и неожиданно для нее (и для зрителей) встал на колено и сделал ей предложение.
Девушка сказала свое заветное: «Да». После этого пара еще немного потанцевала на сцене под лирическую песню Моргенштерна и Клавы Коки: «Мне п*х».
Видео: предложение латвийского тиктокера Андрея Чернуцкого своей невесте
На этом сюрпризы не закончились. В середине концерта Моргенштерн сообщил зрителям, что они станут участниками клипа для нового альбома рэпера. Он попросил всех собравшихся присесть и прыгнуть по команде артиста. Также были сняты и другие кадры со зрителями. Не стоит даже сомневаться в том, что поклонники были в восторге!
Галерея: выступление Моргенштерна в Риге