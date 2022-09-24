ГИГАНТСКАЯ ОЧЕРЕДЬ! ⟩ Полталлинна мерзнет в очереди на концерт российского рэпера Моргенштерна

С мая 2022 года Алишер Тагирович (настоящее имя артиста), родившийся в 1998 году в Уфе, входит в список иностранных агентов в России. Почему это произошло, узнаете из нашей предыдущей статьи на Limon.ee.

В ночь с 23 на 24 сентября Моргенштерн дает концерт в Эстонии, судя по всему, артист уже соскучился по выступлениям, потому что он написал в Instagram-storys в пятницу днем о том, что, наконец-то, концерт. В Таллинн рэпер и его команда прилетели частным бортом. Откуда именно – редакции не известно.

Каждая новость о приезде в Моргенштерна на страницах в соцсетях сопровождалась комментариями недоумевающих пользователей, которые не понимают, кто это такой и откуда он взялся. Но так обычно и бывает. В интернете все пишут одно, а по факту – гигантская очередь на вход в MJClub, где рэпер выступает.

Видеороликом длинной очереди на вход сам Моргенштерн поделился на своей странице в соцсети, кроме того, показал, чем он и его команда занимаются в гримерке перед выходом на сцену! И пьют они далеко не Moët, о котором шла речь в известной его песне.

Двери в клуб открылись в 22:00, примерно в это же время уже была примерно стометровая очередь.

Будут ли сегодня на концерте какие-то реплики со стороны Моргенштерна про Путина, Украину, войну, мобилизацию?