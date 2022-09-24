ВИДЕО ⟩ Бесовщина в Таллинне: Моргенштерн разбил гитару и разделся на глазах восторженных поклонников

Скандальный рэпер, признанный в России «иноагентом», прилетел в Эстонию на частном самолете. Судя по его же сторизам в Инстаграм, перед концертом он принял на грудь горячительного, и понеслось…

Очередь у ночного клуба MJClub в столице собралась гигантская. Таллиннский концерт Моргенштерна ничем не отличался от его обычного шоу – рэпер как обычно бегал с голым торсом, матюгался, в том числе в адрес своих поклонников, разбил об сцену гитару.

В слепящем свете прожекторов площадка перед сценой выглядела прямо-таки апокалиптично. А зрителей собралось много – полный зал, и они будто в трансе качались под хиты своего полуголого кумира.

Не обошлось в Таллинне и без слэма – сам исполнитель такие на своих концертах очень любит и по-всякому приветствует. Впрочем, из зала народ дружно и хором кричал рэперу «Пошел на *** (вон)». Непосвященный зритель может подумать, что половину билетов выкупили хейтеры Моргенштерна, на самом же деле – это всего лишь славная фанатская традиция, которую сам Алишер и запустил. И не надо говорить, что Моргенштерна слушают только школьники, вход в ночной клуб – с 18 лет, а значит, люди несут ответственность за выбор своего пятничного досуга.