«Алла Борисовна еще вас всех переживет!» Как отреагировали звезды на заявление Пугачевой о желании стать «иноагентом»

В Сети бурно обсуждают вчерашнее громкое заявление певицы Аллы Пугачевой. Смотрите ЗДЕСЬ!

Напомним, что в своем официальном Instagram народная артистка СССР обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации с просьбой присвоить ей статус «иноагент». Тем самым Алла Пугачева выразила солидарность со своим мужем Максимом Галкиным, ранее признанным в России «иноагентом».

За девять часов с момента публикации запись Аллы Пугачевой собрала более 70 тысяч комментариев. Процитировали высказывание российской звезды практически все иностранные СМИ.

Свое восхищение выразила латвийская певица и подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле.

«Алла, я восхищаюсь тобой! И невероятно горжусь!» – написала латвийская звезда.

Певица Светлана Лобода отреагировала на пост народной артистки СССР, в котором та выразила свою позицию по поводу ситуации на Украине и поддержала мужа, шоумена Максима Галкина.

«Спасибо, дорогая, любимая Алла Борисовна», – написала Лобода, репостнув обращение Пугачевой у себя в Instagram.

Поддержала Пугачеву и актриса Рената Литвинова. «Алла, мое уважение», – написала она. Аналогичную позицию заняла и жена режиссера Андрона Кончаловского актриса Юлия Высоцкая.

Журналистка Ксения Собчак свое отношение к поступку примадонны российской эстрады выразила в комментарии к публикации скандального телеведущего Владимира Соловьева, который пожелал Пугачевой отправиться на тот свет после ее громкого заявления.

«Покойся с миром, Алла Борисовна», – сделал репост записи с соответствующей подписью Соловьев в своем Telegram-канале. На это Ксения Собчак ответила хлесткой фразой: