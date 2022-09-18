Алла Пугачева на своей странице в Instagram направила обращение в Министерство юстиции Российской Федерации о присвоении ей статуса «иноагент»
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов»: Алла Пугачева направила обращение в Минюст РФ
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов»: Алла Пугачева направила обращение в Минюст РФ
Пост Аллы Пугачевой за 15 минут набрал более 7000 лайков и 700 комментариев. Подписчики звезды оставляют комментарии со словами поддержки и восхищения: «Сильный поступок, сильного человека», «Человек с большой буквой!», «Браво Алла»
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