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Максим Галкин объявлен в России «иноагентом»

Limon.ee
Максим Галкин объявлен в России «иноагентом»
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Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Toni Läänsalu

Министерство юстиции России внесло артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента», сообщает Meduza

Минюст утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины.

  • После вторжения России в Украину Максим Галкин неоднократно высказывался против войны. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Галкин делал «очень плохие заявления» и что «ему явно с нами не по пути».
  • Галкин и его жена, певица Алла Пугачева вскоре после начала боевых действий покинули Россию. Пугачева не делала публичных заявлений о войне. Она вернулась в страну в августе (Галкин все еще находится за границей).
  • Пугачева ответила режиссеру Никите Михалкову, который критиковал ее после ее отъезда, словами главной героини его фильма «Раба любви»: «Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты».

 

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