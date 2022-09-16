Министерство юстиции России внесло артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента», сообщает Meduza
Максим Галкин объявлен в России «иноагентом»
Максим Галкин объявлен в России «иноагентом»
Минюст утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины.
- После вторжения России в Украину Максим Галкин неоднократно высказывался против войны. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Галкин делал «очень плохие заявления» и что «ему явно с нами не по пути».
- Галкин и его жена, певица Алла Пугачева вскоре после начала боевых действий покинули Россию. Пугачева не делала публичных заявлений о войне. Она вернулась в страну в августе (Галкин все еще находится за границей).
- Пугачева ответила режиссеру Никите Михалкову, который критиковал ее после ее отъезда, словами главной героини его фильма «Раба любви»: «Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты».
Ключевые слова