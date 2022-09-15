ФОТО ⟩ Голливуд отдыхает! Эти мускулистые красавчики из Эстонии стали героями реалити-шоу

Уже 3 октября в эфир выйдет реалити-шоу Андрея Зевакина и Робина Валтинга «Вилла». Уже объявлены все участники, которые поборются за 30 000 евро. Участники «Виллы» были выбраны из 2000 претендентов, и вот счастливчики, которые попали на турецкую виллу.

Арлес, 21 год, – молодой человек из Раквере, который учится в Таллинне на факультете физической культуры. Он активно занимается всеми видами спорта. Арлес любит веселиться и соревноваться – вот две основные причины, по которым он попал на виллу. Мужчина не скрывает, что в знакомстве с девушками, обычно они делают первый шаг, и у него нет недостатка в желающих.

Арлес Фото: Rauno Liivand

Также из Таллинна приехал на «Виллу» 25-летний Антонио. Пожалуй, самый яркий участник щоу. В жизни у него были самые разные профессии – от баскетболиста и сценариста, до музыканта и продюсера. В настоящее время этот молодой человек работает преподавателем йоги. Антонио пришел на шоу в первую очередь ради призовых денег, но он не отказался бы и от любви, если бы она встретилась ему на шоу.

Антонио Фото: Rauno Liivand

Ровин – участник с большими голубыми глазами и мягким характером, который мгновенно привлекает взгляды девушек. В свободное время занимается музыкой со своими друзьями. 23-летний парень приехал на «Виллу» желая выиграть 30 000 евро, а возможно и найти свою любовь.

Ровин Фото: Rauno Liivand