Совсем скоро стартует долгожданное реалити-шоу «Вилла» Андрея Зевакина и Робина Валтинга. Прекрасную половину жителей телевизионной виллы мы вам уже представляли (смотрите ЗДЕСЬ), давайте же теперь познакомимся с парнями на телепроекте.
ФОТО ⟩ Голливуд отдыхает! Эти мускулистые красавчики из Эстонии стали героями реалити-шоу
Уже 3 октября в эфир выйдет реалити-шоу Андрея Зевакина и Робина Валтинга «Вилла». Уже объявлены все участники, которые поборются за 30 000 евро. Участники «Виллы» были выбраны из 2000 претендентов, и вот счастливчики, которые попали на турецкую виллу.
Арлес, 21 год, – молодой человек из Раквере, который учится в Таллинне на факультете физической культуры. Он активно занимается всеми видами спорта. Арлес любит веселиться и соревноваться – вот две основные причины, по которым он попал на виллу. Мужчина не скрывает, что в знакомстве с девушками, обычно они делают первый шаг, и у него нет недостатка в желающих.
Также из Таллинна приехал на «Виллу» 25-летний Антонио. Пожалуй, самый яркий участник щоу. В жизни у него были самые разные профессии – от баскетболиста и сценариста, до музыканта и продюсера. В настоящее время этот молодой человек работает преподавателем йоги. Антонио пришел на шоу в первую очередь ради призовых денег, но он не отказался бы и от любви, если бы она встретилась ему на шоу.
Ровин – участник с большими голубыми глазами и мягким характером, который мгновенно привлекает взгляды девушек. В свободное время занимается музыкой со своими друзьями. 23-летний парень приехал на «Виллу» желая выиграть 30 000 евро, а возможно и найти свою любовь.
Красавчик Стефан приехал на «Виллу» из города Валга. Самая большая страсть 22-летнего парня – забота о своем теле и извлечение из него максимальной пользы. Большую часть времени он проводит в тренажерном зале, иногда принимает ледяные ванны и очень хорошо питается. По словам скромного молодого человека, он еще никогда не состоял в длительных отношениях и надеется найти свои первые серьезные отношения на турецкой вилле.
Кайдо – добросердечный парень с острова Сааремаа. Красавчик с яркими карими глазами работает агентом по недвижимости. В свои 27 лет Кайдо одинок, пока его сердце принадлежит лишь любимому Сааремаа, где он живет в собственном доме с двумя кошками и собакой. Единственное, что ему нужно для счастья – это хорошая жена и 30 000 евро – именно за этим Кайдо пришел на шоу.
Самый молодой участник телепроекта, 20-летний очаровашка Фрэнк. Вырос он в районе Кристийне, самая большая страсть – бокс. Спокойный и покладистый молодой человек опровергает стереотип о яростном боксере. Он подрабатывает уборщиком, доучиваясь в школе. Молодой и остроумный Фрэнк не думает, что найдет любовь на телешоу, прежде всего его интересует денежный приз.
«Вилла» – это самый горячий новый эстонский сериал о реальной жизни, в котором группа молодых одиноких людей переезжает на месяц на роскошную виллу в Средиземном море, чтобы побороться за 30 000 евро и провести лучшее лето в своей жизни. А самое главное – быть может, кто-то из них найдет свою любовь!