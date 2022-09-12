ФОТО ⟩ Как с обложки глянца: эти сногсшибательные красотки из Эстонии стали героинями реалити-шоу

3 октября в эфир выйдет реалити-шоу Андрея Зевакина и Робина Валтинга «Вилла», и уже объявлены первые участники, которые поборются за 30 000 евро. Участники «Виллы» были выбраны из 2000 претендентов, и вот счастливые красавицы, которые попали на турецкую виллу!

25-летняя Кайса – красивая и в меру скромная девушка из Таллинна, которая в обычной жизни работает маркетологом, но каждую свободную минуту посвящает созданию контента для своего канала на YouTube. Возможно, некоторые из вас уже знакомы с ней. Она увлечена темами, связанными с модой, красотой и всем прекрасным. По словам Кайсы, она приехала на виллу в поисках общения, дружбы и, конечно, чтобы победить.

Кайса Фото: Rauno Liivand

23-летняя Катрин тоже из Таллинна. Девушка работает частным тренером. Регулярные физические упражнения и правильное питание являются неотъемлемой частью ее жизни. Улыбка Катрин заразительна и не останется незамеченной ни одним зрителем. Она очень конкурентоспособна и, по ее словам, пришла на шоу в первую очередь ради призовых денег.

Катрин Фото: Rauno Liivand

Лийс – 23-летняя энергичная южно-эстонская девушка, которая недавно переехала в Таллинн, чтобы проверить себя на прочность в ритме большого города. У нее не так много подруг. Общению с девушками она предпочитает компанию молодых людей. Чтобы завоевать сердце парня, красавице достаточно один раз моргнуть своими ярко-голубыми глазами.

Лийс Фото: Rauno Liivand