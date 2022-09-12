Совсем скоро стартует долгожданное реалити-шоу «Вилла» Андрея Зевакина и Робина Валтинга. Первый трейлер жители Эстонии уже увидели на минувших выходных. Давайте же теперь познакомимся со сногсшибательными участницами «Виллы».
ФОТО ⟩ Как с обложки глянца: эти сногсшибательные красотки из Эстонии стали героинями реалити-шоу
3 октября в эфир выйдет реалити-шоу Андрея Зевакина и Робина Валтинга «Вилла», и уже объявлены первые участники, которые поборются за 30 000 евро. Участники «Виллы» были выбраны из 2000 претендентов, и вот счастливые красавицы, которые попали на турецкую виллу!
25-летняя Кайса – красивая и в меру скромная девушка из Таллинна, которая в обычной жизни работает маркетологом, но каждую свободную минуту посвящает созданию контента для своего канала на YouTube. Возможно, некоторые из вас уже знакомы с ней. Она увлечена темами, связанными с модой, красотой и всем прекрасным. По словам Кайсы, она приехала на виллу в поисках общения, дружбы и, конечно, чтобы победить.
23-летняя Катрин тоже из Таллинна. Девушка работает частным тренером. Регулярные физические упражнения и правильное питание являются неотъемлемой частью ее жизни. Улыбка Катрин заразительна и не останется незамеченной ни одним зрителем. Она очень конкурентоспособна и, по ее словам, пришла на шоу в первую очередь ради призовых денег.
Лийс – 23-летняя энергичная южно-эстонская девушка, которая недавно переехала в Таллинн, чтобы проверить себя на прочность в ритме большого города. У нее не так много подруг. Общению с девушками она предпочитает компанию молодых людей. Чтобы завоевать сердце парня, красавице достаточно один раз моргнуть своими ярко-голубыми глазами.
Темперамент 21-летней Дианы, у которой есть армянские корни, можно почувствовать и через экран телевизора. Для нее самое важное в «Вилле», помимо призовых денег, – это отношения. Девушка считает своей слабостью то, что иногда слишком быстро влюбляется.
Аннабель – 22-летняя девушка, живущая в Таллинне. Ее интересует все, что связано с сексуальностью. Девушка также делится советами на эту тему с другими. Аннабель не стыдится в этом мире ничего и никого. Красотка отправилась на «Виллу» прежде всего чтобы пережить приключение всей жизни и провести незабываемую трехнедельную вечеринку на Средиземном море.
«Вилла» – это самый горячий новый эстонский сериал о реальной жизни, в котором группа молодых одиноких людей переезжает на месяц на роскошную виллу в Средиземном море, чтобы побороться за 30 000 евро и провести лучшее лето в своей жизни. А самое главное – быть может, кто-то из них найдет свою любовь!
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