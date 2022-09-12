ВИДЕО ⟩ Горячие тела и слезы: новое эстонское реалити-шоу обещает быть жарким, как турецкое лето

В трейлере, который был опубликован в воскресенье, можно увидеть первые кадры участников телешоу. Все они очень красивы, словно сошли со страниц глянцевого журнала.

«Она просто настолько сексуальна, что я не могу придумать, что сказать», – слова одного из обитателей «Виллы» в адрес другой участницы.

Однако между зажигательными вечеринками, безудержным весельем и разговорами по душам здесь будут и горькие слезы.

Речь идет о состязании за 30 000 евро, которое может стать причиной ссоры. «Он пришел, чтобы выиграть шоу, но, я не позволю этому случиться», – говорит один из жителей «Виллы» в трейлере.

«Зрители увидят красивых людей, проводящих лучшее лето в своей жизни на Средиземноморье, здесь будет и любовь, и драма», – обещает Андрей Зевакин.

Съемки реалити-шоу проходили в живописном месте. С этой целью для участников была арендована вилла под названием Beverly Hills, расположенная в турецком городе Калкан в районе залива Каламар.

Чтобы посмотреть реалити-шоу, зрители должны будут заплатить. «Цена эпизода будет объявлена в ближайшее время, и она будет доступна для всех», – говорит Андрей в интервью Elu24. Заявлено, что «Вилла» стартует 3 октября.