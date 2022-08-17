17 августа вечером цены на электроэнергию в Эстонии достигнут абсолютного максимума, именно поэтому в соцсетях прозвучали призывы к тому, чтобы устроить акцию протеста, и отсоединить все электроприборы от питания с 18:00 до 19:00. Несмотря на то, что владельцы ресторанов, с которыми пообщался портал Limon.ee, никаких изменений в своей сегодняшней работе не планируют, нашли те заведения, которые решили акцию поддержать.
Для подписчиков
УЖИН ОТМЕНЯЕТСЯ? ⟩ Выключены плиты и духовки: в Эстонии на вечер закрываются рестораны
Выключены плиты и духовки: в Эстонии на вечер закрываются рестораны
Сегодня средняя цена на электроэнергию в Эстонии вырастет на 42 процента. А в период с 18 до 19 часов электроэнергия будет стоить четыре евро за киловатт-час или 4 000 евро за мегаватт-час. Такого еще не было.