УЖИН ОТМЕНЯЕТСЯ? ⟩ Выключены плиты и духовки: в Эстонии на вечер закрываются рестораны

Сегодня средняя цена на электроэнергию в Эстонии вырастет на 42 процента. А в период с 18 до 19 часов электроэнергия будет стоить четыре евро за киловатт-час или 4 000 евро за мегаватт-час. Такого еще не было.

Для того, чтобы хоть как-то противостоять таким заоблачным ценам, в соцсетях распространился призыв. И он стал вирусным в Facebook. «В знак протеста давайте откажемся все от использования электричества с 18 до 19 часов 17.08!» – пишет в Facebook Урмас Сомелар, бывший глава Riigi Kinnisvara AS. «Ни лидеры государства, ни главы государственных энергетических компаний до сих пор не смогли сделать ничего разумного, чтобы остановить этот нонсенс Nord Pool», - пояснил он. Более подробно об этом можно прочитать здесь!