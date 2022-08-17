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УЖИН ОТМЕНЯЕТСЯ? ⟩ Выключены плиты и духовки: в Эстонии на вечер закрываются рестораны

Анналийза Кёсс
Выключены плиты и духовки: в Эстонии на вечер закрываются рестораны
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Ресторан закрыт, фото иллюстративное
Ресторан закрыт, фото иллюстративное Фото: Shutterstock

17 августа вечером цены на электроэнергию в Эстонии достигнут абсолютного максимума, именно поэтому в соцсетях прозвучали призывы к тому, чтобы устроить акцию протеста, и отсоединить все электроприборы от питания с 18:00 до 19:00. Несмотря на то, что владельцы ресторанов, с которыми пообщался портал Limon.ee, никаких изменений в своей сегодняшней работе не планируют, нашли те заведения, которые решили акцию поддержать. 

Сегодня средняя цена на электроэнергию в Эстонии вырастет на 42 процента. А в период с 18 до 19 часов электроэнергия будет стоить четыре евро за киловатт-час или 4 000 евро за мегаватт-час. Такого еще не было. 

Для того, чтобы хоть как-то противостоять таким заоблачным ценам, в соцсетях распространился призыв. И он стал вирусным в Facebook. «В знак протеста давайте откажемся все от использования электричества с 18 до 19 часов 17.08!» – пишет в Facebook Урмас Сомелар, бывший глава Riigi Kinnisvara AS. «Ни лидеры государства, ни главы государственных энергетических компаний до сих пор не смогли сделать ничего разумного, чтобы остановить этот нонсенс Nord Pool», - пояснил он. Более подробно об этом можно прочитать здесь

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