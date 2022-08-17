УМОПОМРАЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ⟩ Социальные сети призывают к протесту: отключить электричество на час!

В среду средняя цена на электроэнергию в Эстонии вырастет на 42 процента. Это означает, что в период с 18 до 19 часов электроэнергия будет стоить четыре евро за киловатт-час, или 4 000 евро за мегаватт-час. Это абсолютный рекорд.

Странный призыв стал вирусным в Facebook. " В знак протеста отказываемся от использования электричества с 18 до 19 часов 17.08!". пишет Урмас Сомелар, бывший глава Riigi Kinnisvara AS, в Facebook. "Ни лидеры государств, ни главы государственных энергетических компаний до сих пор не смогли сделать ничего разумного, чтобы остановить этот бред Nordpool", - пояснил он.

Поэтому Сомелар призывает всех, кто может не пользоваться электричеством в этот период: "Выключите электропитание. Если это невозможно, выключите все приборы, кроме абсолютно необходимых. Пусть успешные руководители государства и энергетического сектора наконец начнут действовать активнее и энергичнее, чтобы остановить эту глупость в будущем."

Всего через пару часов призыв имел почти тысячу реакций. "Давай сделаем это!" комментировали пользователи под постом.

Некоторые дали волю своему творчеству. "Это хорошая идея, вы можете разморозить холодильник", - сказал один. Другой подумал о том же: "Ни для кого не проблема вынуть холодильник на час. На улице хорошо, мы наслаждаемся пляжем и проводим время с семьей".

Есть и те, кто не считает, что эта затея имеет смысл. "Какой смысл, если большинство людей получают почасовой пакет только с первого сентября, а до этого времени они платят по среднедневной ставке?" - сказал другой. "Вместо этого цирка вам лучше было бы приобрести фиксированный пакет".

Однако Хенн Сарв заявил в Facbook, что частных граждан недостаточно - необходимо прекратить трамвайное и троллейбусное сообщение и закрыть магазины. "В конце концов, часовой перерыв в работе является обыденным и терпимым для некоторых домохозяйств".