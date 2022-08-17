«Приготовлюсь списать кучу денег в очередной раз»: рестораторы Эстонии – об аховых ценах на электричество

Что касается цены, то это абсолютный рекорд для нашей страны. Планируют ли владельцы известных ресторанов в Таллинне вводить в связи с этим какие-то меры экономии или даже закрывать кухню сегодня вечером? Бизнесмены чувствуют себя уверенно и не паникуют. Что они об этом думают? Узнает редакция Limon.ee.

Совладелец ресторанов Jahu Sushi, Jahu Tänavagurmee и Jahu Resto Вадим Пярн

Вадим Пярн Фото: личный архив

«Работать будем. Ничего отключать не собираемся. Повышение цен вообще влияет на работу ресторанов сильно, потому что покупательская способность падает и упадет еще. Мы будем переделывать свой рабочий процесс. Понимаю, что нужно принимать решения, но пока непонятно какие», – говорит Вадим Пярн.

Совладелец ресторанов Kolm Sibulat и Moon Роман Защеринский

Роман Защеринский Фото: Konstantin Sednev

«Работаем сегодня как обычно. Не буду ничего менять, это бессмысленная игра. Приготовлюсь списать кучу денег в очередной раз, когда придет счет за электричество. У нас многие столики зарезервированы с шести вечера, я не могу говорить людям "не приходите" или повышать чек на 20 процентов. В очередной раз буду злиться и работать. Здесь никаких других комментариев дать нельзя. Интересно, что будет с работой ресторанов зимой, когда поток туристов схлынет? Мы с сентября, несмотря на полную посадку наших ресторанов, решили работать с 17:00. Потому, что цены на всё поднимаются и будут еще выше. Словом, всем шеф-поварам и рестораторам – удачи», – комментирует Защеринский.

Совладелец ресторанов Mon Repos, Bacio, Päris и Orangerie Владислав Дьячук

Владислав Дьячук Фото: Konstantin Sednev