ФОТО ⟩ Так работает премьер? «Кабинет» Каи Каллас во время самоизоляции вызывает множество вопросов

«Э-государство позволяет, находясь в изоляции, сегодня (11 августа – прим. ред.) вести заседание правительства, сидя за таким рабочим столом», – написала Кая Каллас у себя в Insta-storys. Стоит отметить, что монитор не подключен к питанию, а ноутбук стоит на коробке из-под камеры видеонаблюдения. Окно закрыто детским журналом, чтобы излишний солнечный свет не попадал в помещение. А за окном как будто решетка. Откуда ведет заседания премьер?

Рабочее место премьер-министра Эстонии в период изоляции Фото: скриншот с Instagram / kajakallas

Ранее Rus.Postimees писал, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас повторно заразилась коронавирусом. Симптомы заболевания у нее появились еще в понедельник во время визита в Нарву. Но стоит отметить, что обычно симптомы этого вирусного заболевания появляются не сразу, поэтому можно предположить, что заразиться коронавирусом она могла где-то за четыре дня до поездки в Нарву.