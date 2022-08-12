10 августа стало известно, что Кая Каллас заразилась коронавирусом. Премьер-министр Эстонии поспешила показать своим подписчикам в Instagram, как выглядит ее рабочее место в период самоизоляции. Оно не такое роскошное, как вы могли подумать.
ФОТО ⟩ Так работает премьер? «Кабинет» Каи Каллас во время самоизоляции вызывает множество вопросов
«Э-государство позволяет, находясь в изоляции, сегодня (11 августа – прим. ред.) вести заседание правительства, сидя за таким рабочим столом», – написала Кая Каллас у себя в Insta-storys. Стоит отметить, что монитор не подключен к питанию, а ноутбук стоит на коробке из-под камеры видеонаблюдения. Окно закрыто детским журналом, чтобы излишний солнечный свет не попадал в помещение. А за окном как будто решетка. Откуда ведет заседания премьер?
Ранее Rus.Postimees писал, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас повторно заразилась коронавирусом. Симптомы заболевания у нее появились еще в понедельник во время визита в Нарву. Но стоит отметить, что обычно симптомы этого вирусного заболевания появляются не сразу, поэтому можно предположить, что заразиться коронавирусом она могла где-то за четыре дня до поездки в Нарву.
Кроме того, совсем недавно, буквально до заражения коронавирусной инфекцией, Кая Каллас успела побывать в отпуске, порыбачить, сходить в лес за лисичками, обо всем этом она активно рассказывала жителям Эстонии и других стран мира, подписавшимся на нее в соцсети Instagram.