Пт, 12.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Так работает премьер? «Кабинет» Каи Каллас во время самоизоляции вызывает множество вопросов

Limon.ee
Так работает премьер? «Кабинет» Каи Каллас во время самоизоляции вызывает множество вопросов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кая Каллас в маске. Снимок иллюстративный.
Кая Каллас в маске. Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

10 августа стало известно, что Кая Каллас заразилась коронавирусом. Премьер-министр Эстонии поспешила показать своим подписчикам в Instagram, как выглядит ее рабочее место в период самоизоляции. Оно не такое роскошное, как вы могли подумать. 

«Э-государство позволяет, находясь в изоляции, сегодня (11 августа – прим. ред.) вести заседание правительства, сидя за таким рабочим столом», – написала Кая Каллас у себя в Insta-storys. Стоит отметить, что монитор не подключен к питанию, а ноутбук стоит на коробке из-под камеры видеонаблюдения. Окно закрыто детским журналом, чтобы излишний солнечный свет не попадал в помещение. А за окном как будто решетка. Откуда ведет заседания премьер?

Рабочее место премьер-министра Эстонии в период изоляции
Рабочее место премьер-министра Эстонии в период изоляции Фото: скриншот с Instagram / kajakallas

Ранее Rus.Postimees писал, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас повторно заразилась коронавирусом. Симптомы заболевания у нее появились еще в понедельник во время визита в Нарву. Но стоит отметить, что обычно симптомы этого вирусного заболевания появляются не сразу, поэтому можно предположить, что заразиться коронавирусом она могла где-то за четыре дня до поездки в Нарву. 

Кроме того, совсем недавно, буквально до заражения коронавирусной инфекцией, Кая Каллас успела побывать в отпуске, порыбачить, сходить в лес за лисичками, обо всем этом она активно рассказывала жителям Эстонии и других стран мира, подписавшимся на нее в соцсети Instagram. 

Ключевые слова
Наверх