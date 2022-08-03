Фото ⟩ Кая Каллас показала, как прокормить семью в условиях надвигающегося кризиса

После того, как президент республики Алар Карис утвердил в должности новое правительство, он дал всем ясно понять, что жители Эстонии ждут от слуг народа плодотворной работы в связи с серьезными проблемах в сфере безопасности, энергетики и здравоохранения, поэтому о летнем отпуске им стоит забыть. Отпуск-отпуском, а грибы – по расписанию. Тем более, что август считается одним из самых грибных месяцев в году. Кая Каллас, по-видимому, решила, что должна быть еще ближе к народу, как это делала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, и на собственном примере показала, как подготовиться всем нам к зиме. Стоит отметить, что на зиму запасаться грибами советует и героиня нашего сегодняшнего интервью про грибы Ирина Шиблер.

Перейдем же от слов к фотографиям. Если мы изучим страницу Каи Каллас в Instagram, то увидим, что вся лента у премьер-министра Эстонии заполнена серьезными фотографиями и публикациями на важные политические темы, в том числе и мирового масштаба, что вообще не удивительно. Недавно распадалось старое и формировалось новое правительство, сама Каллас уходила в отставку, чтобы вскоре снова вернуться на свой пост. Наша страна с самого начала поддерживала Украину, и цитаты Каллас оперативно разлетались по мировым СМИ. Фотографии с президент ЭР, с военными, с танцорами мужского Праздника танца, с новыми министрами... этот список можно продолжать бесконечно. На всех снимках Кая Каллас выглядит серьезно и эффектно. Для работы она использует деловые наряды и платья. Поэтому неожиданно появившаяся картинка лисичек 2 августа на странице Каллас сильно бросается в глаза. Но, повторюсь, ничто человеческое премьеру нашей страны не чуждо. Но нам же хотелось бы верить, что в такое тяжелое для страны и для всей Европы время премьер-министр Эстонии найдет в себе силы, чтобы не превратить официальную страницу в Instagram в кулинарный блог.