Вовремя подоспел наш эксклюзивный материал с полезными советами про сбор грибов в эстонских лесах от грибника со стажем Ирины Шиблер, так сказать, дорога ложка к обеду. Ведь в эти дни даже премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) похвасталась на своей странице в Instagram первым в сезоне богатым урожаем грибов.
Фото ⟩ Кая Каллас показала, как прокормить семью в условиях надвигающегося кризиса
После того, как президент республики Алар Карис утвердил в должности новое правительство, он дал всем ясно понять, что жители Эстонии ждут от слуг народа плодотворной работы в связи с серьезными проблемах в сфере безопасности, энергетики и здравоохранения, поэтому о летнем отпуске им стоит забыть. Отпуск-отпуском, а грибы – по расписанию. Тем более, что август считается одним из самых грибных месяцев в году. Кая Каллас, по-видимому, решила, что должна быть еще ближе к народу, как это делала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, и на собственном примере показала, как подготовиться всем нам к зиме. Стоит отметить, что на зиму запасаться грибами советует и героиня нашего сегодняшнего интервью про грибы Ирина Шиблер.
Авторитетный и яркий политик
Перейдем же от слов к фотографиям. Если мы изучим страницу Каи Каллас в Instagram, то увидим, что вся лента у премьер-министра Эстонии заполнена серьезными фотографиями и публикациями на важные политические темы, в том числе и мирового масштаба, что вообще не удивительно. Недавно распадалось старое и формировалось новое правительство, сама Каллас уходила в отставку, чтобы вскоре снова вернуться на свой пост. Наша страна с самого начала поддерживала Украину, и цитаты Каллас оперативно разлетались по мировым СМИ. Фотографии с президент ЭР, с военными, с танцорами мужского Праздника танца, с новыми министрами... этот список можно продолжать бесконечно. На всех снимках Кая Каллас выглядит серьезно и эффектно. Для работы она использует деловые наряды и платья. Поэтому неожиданно появившаяся картинка лисичек 2 августа на странице Каллас сильно бросается в глаза. Но, повторюсь, ничто человеческое премьеру нашей страны не чуждо. Но нам же хотелось бы верить, что в такое тяжелое для страны и для всей Европы время премьер-министр Эстонии найдет в себе силы, чтобы не превратить официальную страницу в Instagram в кулинарный блог.
Летние радости и слабости
«Летнее лакомство – самостоятельно собранные лисички сразу на сковородку. Summer delights- self picked chanterelles», - гордо подписала фотографию Кая Каллас. До этого она несколько дней сохраняла молчание на своей странице в Instagram, где с 21 июля не появлялось никаких публикаций.
К 17:00 3 августа публикация про лисички собрала 1648 лайков на странице Каи Каллас в Instagram, под постом мы видим 42 комментария. Давайте же посмотрим, что пишут люди об этом урожае.
«Такие грязные лучше сразу не класть на сковородку», - пишет krokozjabra_krokozjabrovna.
«Лучший премьер-министр в Эстонии!» - говорит donjohns.
«В Калифорнии было сухо, я завидую. Наслаждайтесь своими дикими лисичками!» - пишет shroomarie_gains_cristi.
Стоит отметить, что Кая Каллас не только по грибы вчера ходила, еще она увлеклась тем, что любят многие известные мировые политики, – рыбалкой, фотографиями с которой поделилась в Insta-storys, и похвасталась уловом. Это тоже вчерашние снимки. А вы понимаете, какую рыбку она поймала? Нам кажется, что таким образом политик показала всей стране, как прокормить себя и семью в условиях надвигающегося кризиса. Если вы догадались, что за рыбу поймала премьер Эстонии, напишите в комментариях и проголосуйте в опросе!