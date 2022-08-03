Эксклюзив ⟩ Грибник со стажем открыла секрет, как правильно собирать грибы в эстонских лесах

- Ты знаешь какие-то места, где грибы есть каждый год, или наобум ходишь? Был же первый раз, когда ты поехала на свое место за грибами – как его нашла?

- Есть место, которое мне показали 25 лет назад. Мой любимый лес. В нём я точно знаю, под какой ёлкой какой гриб растет. Но бывает так, что в этом лесу грибы начинаются позже, тогда я ищу новые места. Выбираю направление и еду. По пути, если вижу лес, в котором я всенепременно росла бы, если бы была грибом, то останавливаюсь, выхожу, проверяю. Нет – еду дальше. В прошлом году я так нашла пару-тройку мест, в которые тоже время от времени заглядываю и никогда не выхожу оттуда с пустой корзинкой.

- Я отличаю съедобные и несъедобные грибы по запаху. Как ты это делаешь?

- По запаху??? Ты знаешь, что бледная поганка, самый ядовитый гриб на планете, вкусно пахнет и хороша на вкус? Я не беру грибы, в которых сомневаюсь. Моя цель – не набрать целый багажник чего попало, а найти что-то красивое, насладиться прогулкой, подышать свежим воздухом, привезти домой корзинку первоклассных крепышей, угостить друзей.

Бледная поганка Фото: личный архив

- Сколько килограммов грибов ты собираешь за сезон?

- Ох, никогда не считала. Но много. Очень много.

- Можно ли пробовать сырые грибы, например, сыроежки?