Вт, 9.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

С ветерком! ⟩ Кая Каллас слетала на важную встречу в Нарву на полицейском вертолете (ФОТО)

Примерная стоимость поездки может достигать 2500 евро!
Геттер Трумси
Кая Каллас слетала на важную встречу в Нарву на полицейском вертолете (ФОТО)
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кая Каллас 8 августа в Ида-Вирумаа. Прибыла на вертолете.
Кая Каллас 8 августа в Ида-Вирумаа. Прибыла на вертолете. Фото: Konstantin Sednev

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Нарву 8 августа днем, и чуть более 200-километровый путь она преодолела на вертолете, предназначенном для спасательных работ. В Эстонии есть только три таких вертолета, и в течение многих лет поступали жалобы на то, что их катастрофически не хватает. 

В понедельник, 8 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила с визитом Ида-Вирумаа. «В понедельник я поеду в Нарву, чтобы поговорить с местными лидерами о напряженности вокруг памятников и объяснить решение правительства убрать советские памятники из общественного пространства», - заявила в воскресенье премьер-министр Кая Каллас.

В понедельник Каллас разместила в Instagram видео и фото, на которых видно, что премьер-министр отправилась в Ида-Вирумаа на вертолете.

Ключевые слова
Наверх