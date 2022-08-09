С ветерком! ⟩ Кая Каллас слетала на важную встречу в Нарву на полицейском вертолете (ФОТО)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Нарву 8 августа днем, и чуть более 200-километровый путь она преодолела на вертолете, предназначенном для спасательных работ. В Эстонии есть только три таких вертолета, и в течение многих лет поступали жалобы на то, что их катастрофически не хватает.
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Кая Каллас слетала на важную встречу в Нарву на полицейском вертолете (ФОТО)
В понедельник, 8 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила с визитом Ида-Вирумаа. «В понедельник я поеду в Нарву, чтобы поговорить с местными лидерами о напряженности вокруг памятников и объяснить решение правительства убрать советские памятники из общественного пространства», - заявила в воскресенье премьер-министр Кая Каллас.