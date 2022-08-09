С ветерком! ⟩ Кая Каллас слетала на важную встречу в Нарву на полицейском вертолете (ФОТО)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Нарву 8 августа днем, и чуть более 200-километровый путь она преодолела на вертолете, предназначенном для спасательных работ. В Эстонии есть только три таких вертолета, и в течение многих лет поступали жалобы на то, что их катастрофически не хватает.