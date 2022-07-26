ВИДЕО ⟩ Сменил Land Rover на Audi и превысил скорость на 65 км/ч: как за это наказали эстонского лихача?

Испугавшись, что столь высокая скорость будет снова официально зафиксирована, водитель попытался уйти от ответственности: переехал бордюры и трамвайные пути посреди виадука на Пярнуском шоссе, из-за чего одну из шин пришлось менять.

Быстрая замена шины не помогла, и водитель, который пытался поиграть с полицией в прятки, вскоре был найден. 25 июля водитель объяснил свои действия в Харьюском уездном суде.

«В субботу мы остановили автомобиль, водитель которого вдвое превысил скорость в населенном пункте. Мы возбудили дело против водителя и посадили его за решетку, чтобы позже он предстал перед судом», – написал Владимир Кягонен, патрульный полицейский Центра за надзором за дорожным движением.

Täna tegi Harju Maakohus otsuse, et järgmised 12 päeva peab mees mõtlema oma tegude üle kinnipidamisasutuses. Lisaks ei tohi ta 6 kuu jooksul mootorsõidukit juhtida.

Piirkiirusel on põhjus! — Vladimir Kägonen (@VKagonen) July 25, 2022

«Харьюский уездный суд постановил, что в течение следующих 12 дней мужчина должен обдумать свои поступки за решеткой. Кроме того, ему будет запрещено управлять транспортным средством в течение 6 месяцев», – сообщил патрульный полицейский.