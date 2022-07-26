ВИДЕО ⟩ Сменил Land Rover на Audi и превысил скорость на 65 км/ч: как за это наказали эстонского лихача?

В субботу, 23 июля, полиция задержала 31-летнего мужчину, превысившего скорость на Пярнуском шоссе на 65 км/ч. По данным Limon, задержанный мужчина ранее нарушал правила дорожного движения и устроил разборку с прохожим на улице Гонсиори, а также был замечен за неправильной парковкой на одной из столичных улиц.
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Испугавшись, что столь высокая скорость будет снова официально зафиксирована, водитель попытался уйти от ответственности: переехал бордюры и трамвайные пути посреди виадука на Пярнуском шоссе, из-за чего одну из шин пришлось менять.
Быстрая замена шины не помогла, и водитель, который пытался поиграть с полицией в прятки, вскоре был найден. 25 июля водитель объяснил свои действия в Харьюском уездном суде.
«В субботу мы остановили автомобиль, водитель которого вдвое превысил скорость в населенном пункте. Мы возбудили дело против водителя и посадили его за решетку, чтобы позже он предстал перед судом», – написал Владимир Кягонен, патрульный полицейский Центра за надзором за дорожным движением.
Täna tegi Harju Maakohus otsuse, et järgmised 12 päeva peab mees mõtlema oma tegude üle kinnipidamisasutuses. Lisaks ei tohi ta 6 kuu jooksul mootorsõidukit juhtida.— Vladimir Kägonen (@VKagonen) July 25, 2022
Piirkiirusel on põhjus!
«Харьюский уездный суд постановил, что в течение следующих 12 дней мужчина должен обдумать свои поступки за решеткой. Кроме того, ему будет запрещено управлять транспортным средством в течение 6 месяцев», – сообщил патрульный полицейский.
Напомним, ранее на YouTube странице Testi Eesti опубликовали видео, на котором видно, как в Таллинне водитель Land Rover сначала едет по тротуару, потом выезжает на пешеходный переход, затем, заметив, что его снимают, останавливается, выходит и устраивает разборки с очевидцем.