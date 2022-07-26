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ВИДЕО ⟩ Сменил Land Rover на Audi и превысил скорость на 65 км/ч: как за это наказали эстонского лихача?

Limon.ee
Сменил Land Rover на Audi и превысил скорость на 65 км/ч: как за это наказали эстонского лихача?
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23 июля полиция задержала 31-летнего мужчину, превысевшего скорость на Пярнуском шоссе на 65 км/ч.
23 июля полиция задержала 31-летнего мужчину, превысевшего скорость на Пярнуском шоссе на 65 км/ч. Фото: Facebook / Liiklusjärelevalvekeskus

В субботу, 23 июля, полиция задержала 31-летнего мужчину, превысившего скорость на Пярнуском шоссе на 65 км/ч. По данным Limon, задержанный мужчина ранее нарушал правила дорожного движения и устроил разборку с прохожим на улице Гонсиори, а также был замечен за неправильной парковкой на одной из столичных улиц.

Испугавшись, что столь высокая скорость будет снова официально зафиксирована, водитель попытался уйти от ответственности: переехал бордюры и трамвайные пути посреди виадука на Пярнуском шоссе, из-за чего одну из шин пришлось менять.

Быстрая замена шины не помогла, и водитель, который пытался поиграть с полицией в прятки, вскоре был найден. 25 июля водитель объяснил свои действия в Харьюском уездном суде.

«В субботу мы остановили автомобиль, водитель которого вдвое превысил скорость в населенном пункте. Мы возбудили дело против водителя и посадили его за решетку, чтобы позже он предстал перед судом», – написал Владимир Кягонен, патрульный полицейский Центра за надзором за дорожным движением.

«Харьюский уездный суд постановил, что в течение следующих 12 дней мужчина должен обдумать свои поступки за решеткой. Кроме того, ему будет запрещено управлять транспортным средством в течение 6 месяцев», – сообщил патрульный полицейский.

Напомним, ранее на YouTube странице Testi Eesti опубликовали видео, на котором видно, как в Таллинне водитель Land Rover сначала едет по тротуару, потом выезжает на пешеходный переход, затем, заметив, что его снимают, останавливается, выходит и устраивает разборки с очевидцем.

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