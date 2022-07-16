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ВИДЕО ⟩ В Таллинне мужчина на Land Rover нарушил ПДД и агрессивно выяснял отношения с прохожим

Limon.ee
В Таллинне мужчина на Land Rover нарушил ПДД и агрессивно выяснял отношения с прохожим
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Автомобиль Land Rover перегородил две полосы на столичной улице Гонсиори и вышел разбираться с прохожим.
Автомобиль Land Rover перегородил две полосы на столичной улице Гонсиори и вышел разбираться с прохожим. Фото: скриншот с youtube.com

На YouTube странице Testi Eesti опубликовали видео, на котором видно, как в Таллинне водитель Land Rover сначала едет по тротуару, потом выезжает на пешеходный переход, затем, заметив, что его снимают, останавливается, выходит и устраивает разборки с очевидцем. 

«А что ты снимаешь?» – агрессивно кричит водитель Land Rover, остановившийся посередине улицы Гонсиори и заметивший, как прохожий снимает маневры его автомобиля, перегородившего две полосы. Прохожий отвечает: «Тебя снимаю». Далее разговор продолжается с обильным использованием мата. 

По информации, полученной со страницы э-обслуживания Транспортного департамента, у автомобиля Land Rover нет действующего полиса дорожного страхования.

У автомобиля Land Rover нет действующего дорожного страхования.
У автомобиля Land Rover нет действующего дорожного страхования. Фото: скриншот со страницы eteenindus.mnt.ee

Комментарий полиции

Мы обратились за комментариями о случившимся инциденте в пресс-службу Департамента полиции и погранохраны. 

«Остановка и стоянка транспортного средства разрешается в местах и на условиях, предусмотренных Законом о дорожном движении. В Таллинне организацией и надзором за парковкой занимается муниципальная полиция. Мы передали эту информацию сотрудникам Центра надзора за дорожным движением, которые выяснят обстоятельства, попавшие на данную видеозапись, и при необходимости свяжутся с людьми», – сообщил пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк.

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