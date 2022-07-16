ВИДЕО ⟩ В Таллинне мужчина на Land Rover нарушил ПДД и агрессивно выяснял отношения с прохожим

«А что ты снимаешь?» – агрессивно кричит водитель Land Rover, остановившийся посередине улицы Гонсиори и заметивший, как прохожий снимает маневры его автомобиля, перегородившего две полосы. Прохожий отвечает: «Тебя снимаю». Далее разговор продолжается с обильным использованием мата.

По информации, полученной со страницы э-обслуживания Транспортного департамента, у автомобиля Land Rover нет действующего полиса дорожного страхования.

У автомобиля Land Rover нет действующего дорожного страхования. Фото: скриншот со страницы eteenindus.mnt.ee

Комментарий полиции

Мы обратились за комментариями о случившимся инциденте в пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.