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ФОТО ⟩ Смотрите, что наш старый знакомый на Land Rover снова вытворяет на тротуаре

Мерилин Няреп
Смотрите, что наш старый знакомый на Land Rover снова вытворяет на тротуаре
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Фото: Kuvatõmmis videost

«Таллиннские пешеходные и велосипедные дорожки превращаются в парковочные места», – сказал один из жителей Таллинна, который несколько дней назад заснял на улице Гонсиори автомобиль, припаркованный в неположенном месте. Теперь тот же автомобиль снова поймали на неправильной парковке.

Пешеходная и велосипедная дорожка на улице Гонсиори в центре Таллинна часто используется водителями для парковки. На странице «Testi Eesti» на YouTube было размещено видео о том, как мужчина сел в свой Land Rover, припаркованный на тротуаре, доехал на нем до перекрестка, а затем оставил его там и устроил разборки с пешеходом.

«Пешеходные и велосипедные дорожки Таллинна превращаются в неофициальные парковочные места», – прокомментировал ситуацию мужчина, который стал свидетелем инцидента на улице Гонсиори и снял ситуацию на видео, а затем выложил видеозапись на YouTube. Уже через два дня видео набрало почти 20 000 просмотров.

«А что ты снимаешь?» – агрессивно закричал водитель Land Rover, остановившийся посередине улицы Гонсиори и заметивший, как прохожий снимает маневры его автомобиля, перегородившего две полосы. Прохожий отвечает: «Тебя снимаю». Далее разговор продолжается с обильным использованием мата.

Смотрите видео ЗДЕСЬ!

Через несколько дней та же машина припарковалась на тротуаре другой улицы. «Никаких товаров там не перевозили», – говорит мужчина, сделавший фотографию Land Rover на улице Соо в Таллинне.

Фото: Lugeja foto

Человек, приславший фото, добавил, что на столбах в этом районе висят напоминания о том, что парковка запрещена.

Фото: Lugeja foto

«Остановка и стоянка транспортного средства разрешается в местах и на условиях, предусмотренных Законом о дорожном движении. В Таллинне организацией и надзором за парковкой занимается муниципальная полиция. Мы передали эту информацию сотрудникам Центра надзора за дорожным движением, которые выяснят обстоятельства, попавшие на данную видеозапись, и при необходимости свяжутся с людьми», – сообщил пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк.

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