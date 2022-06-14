ПОПУЛЯРНО И В ЭСТОНИИ ⟩ Вы знали, как пафосно есть чёрную икру: слизываем с руки как соль для текилы

Модные заведения Нью-Йорка захватил тренд на Caviar bumps (в переводе с англ. —«Занюхать икру»), когда люди кладут ложку чёрной икры на тыльную сторону ладони и съедают. По данным издания The New York Times, некоторые рестораны рассматривают такую оригинальную подачу деликатеса как мощный маркетинговый приём для привлечения искушённых посетителей. На кадрах из газеты декадентский способ поедания икры выглядит действительно роскошно.

В соцсетях вирусятся видео от гурманов, которые хвастаются тем, как по-царски пробуют деликатес. Участники роликов распределяют небольшое количество чёрной икры на кулак между большим и указательным пальцами, а затем пафосно слизывают дорогое лакомство с руки как соль после стопки текилы.

Хотя caviar bumps стал распространённым развлечением в нью-йоркских барах, в Сети многие люди высмеяли моду на поедание икры с ладони. Некоторые комментаторы сочли тренд с деликатесом негигиеничным и слишком вычурным.

В Таллинне на светских тусовках уже не первый год можно увидеть такой тренд поедания черной икры. Прошлым летом на открытии интерьер-салона Atelier, совсем недавно на презентации мультибрендового бутика Maximalist и на первой в истории Эстонии церемонии вручения звезд Мишлен.

Этот тренд пошел из скандинавского бара Punk Royal, хощяева которого стали устраивать такое черноикорное шоу еще несколько лет назад.

Понятно, что устраивать мероприятия с черной икрой могут позволить себе очень успешные фирмы. Сама черная икра сегодня стоит астрономических денег. Кажется, что некоторые эстоснкие фирмы уже соревнуются, кто круче?