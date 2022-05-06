ДОРОГО И БОГАТО ⟩ Устрицы и черная икра: как прошло открытие бутика брендовых вещей Maximalist в Таллинне

В бутике представлены всемирно известные и дорогие марки Proenza Schouler, Marni, Erdem, JW Anderson и Agnona. Местные модницы также будут рады найти в магазине последнюю коллекцию эстонского дизайнера Роберты Эйнер, которая живет и творит в Великобритании.