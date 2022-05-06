В Таллинне открылся мультибрендовый бутик Maximalist.
ДОРОГО И БОГАТО ⟩ Устрицы и черная икра: как прошло открытие бутика брендовых вещей Maximalist в Таллинне
Устрицы и черная икра: как прошло открытие бутика брендовых вещей Maximalist в Таллинне
В бутике представлены всемирно известные и дорогие марки Proenza Schouler, Marni, Erdem, JW Anderson и Agnona. Местные модницы также будут рады найти в магазине последнюю коллекцию эстонского дизайнера Роберты Эйнер, которая живет и творит в Великобритании.
На презентации бутика гостям подавали устрицы и черную икру, которую нужно слизывать прямо с руки, угощали чудесным шампанским Andre Clouet.
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