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ДОРОГО И БОГАТО ⟩ Устрицы и черная икра: как прошло открытие бутика брендовых вещей Maximalist в Таллинне

Limon.ee
Устрицы и черная икра: как прошло открытие бутика брендовых вещей Maximalist в Таллинне
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В Таллинне открылся мультибрендовый бутик Maximalist. 

В бутике представлены всемирно известные и дорогие марки Proenza Schouler, Marni, Erdem, JW Anderson и Agnona. Местные модницы также будут рады найти в магазине последнюю коллекцию эстонского дизайнера Роберты Эйнер, которая живет и творит в Великобритании.

На презентации бутика гостям подавали устрицы и черную икру, которую нужно слизывать прямо с руки, угощали чудесным шампанским Andre Clouet. 

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