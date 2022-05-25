КОММЕНТАРИИ РЕСТОРАТОРОВ ⟩ Первые «мишлены» в истории Эстонии: какие рестораны получили заветные звезды?

Итак, лучшими стали следующие шефы и рестораны.

Звезда за высококлассный сервис - Lahepere Villa (Хелен Вихтоль)

Звезда лучшему сомелье - NOA Chef's Hall Роберт Пыльд

Пять таллинских ресторанов получили символ Bib Gourmand - значит, там хорошее сочетание цены и качества. Это NOA, Härg, Fellin, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten.

Значок Green Star ("Зеленая звезда") получил ресторан Fotografiska (шеф Пеэтер Пихель) и Põhjala Manor (шеф Кристьян Екимов). Звезду за молодость и кулинарный талант получил подающий надежды повар Lore Bistroo Янне Лепик.

По одной звезде "Мишлен" теперь есть у таллиннских ресторанов NOA Chef's Hall (шефы Тынис Сийгур и Роман Сидоров) и 180° by Matthias Diether (шеф Маттиас Дитер, у которого уже есть две «мишленовские» звезды).

Обладатель мишленовской звезды в Эстонии шеф ресторана 180° by Matthias Diether Маттиас Дитер примеряет фирменную курточку Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

И как подчеркнул представитель гида Michelin Гвендал Полленик, "это не только лучшие в Эстонии рестораны, они одни из лучших в мире".

Вот они, лучшие рестораторы Эстонии Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В престижный гид попали следующие рестораны: NOA Chef's Hall, 180° by Matthias Diether, NOA, Härg, Fellin, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, Puri, R14, Gianni, Tchaikovsky, Cru, Horisont, Moon, Tuljak, Pull, Fii, Hõlm, Wicca, Ruhe, Põhjaka Manor, Fotografiska, Lee, Rado, Mon Repos, Paju Villa, SMAK, 38, Joyce, Lahepere Villa, Mere 38. Можете быть уверены - там вкусно!

Гостей угощали и черной икрой, которую надо было слизывать с руки Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Эстония стала первой из стран Балтии, которая есть теперь в именитом путеводителе. Как отметила на церемонии награждения директор по туризму EAS Лийна Мария Лепик, "исследования показывают, что в стране с мишленовскими ресторанами туристы задерживаются на несколько лишних дней, а оборот таких ресторанов возрастает на 20—50%.

А вот как прокомментировали это событие эстонские рестораторы

НАША СПРАВКА

Справочник по ресторанам MICHELIN — это самая известная во всем мире, самая престижная и давно признанная система признания ресторанов, которую Эстония ждала долгие годы. В конце мая знак качества, почти равный премии «Оскар», впервые в странах Балтии добралась и до Эстонии.

Все началось более 100 лет назад, в 1889 году в маленьком французском городке Клермон-Ферран, где братья Андре и Эдуард Мишлен основали свою всемирно известную шинную компанию. У них было четкое представление о французской автомобильной промышленности в то время, когда в стране было менее 3000 автомобилей. В помощь водителям братья Мишлен подготовили небольшой ресторанный путеводитель красного цвета, в котором была информация о том, как менять шины, заправляться, есть и отдыхать. Видя растущий интерес к категории ресторанов на протяжении десятилетий, братья наняли команду оценщиков, которые анонимно посещали рестораны, пишет visitestonia.com.

В 1926 году ресторанам начали присваивать звезды, первоначально только одну. Пять лет спустя была введена иерархия с тремz звездами.

Благодаря своей практичности, независимости и высоким стандартам ресторанный гид MICHELIN стал бестселлером, а его рейтинги до сих пор остаются одним из самых авторитетных источников для выбора направления путешествия и ресторана.

На сегодняшний день гид MICHELIN охватил почти 40 стран на четырех континентах, рекомендуя более 15 000 признанных ресторанов, примерно пятая часть которых отмечены звездами.

Лучшие рестораны объявляются каждый год. Высшим признанием являются звезды, которых максимально можно получить три. Если ресторан не достигает звезд, но все еще находится на хорошем уровне, он будет отмечен в ресторанном гиде одним из двух знаков. Эти два дополнительных знака:

BIB GOURMAND: хороший ресторан, вкусные блюда по разумной цене;

Зеленая звезда MICHELIN: рестораны, которые привержены развитию устойчивой гастрономии.

Признание, в свою очередь, основано на независимых оценках, которые проводятся каждый год и могут повысить или понизить рейтинг ресторанов или совсем лишить их его.

Оценщики MICHELIN всегда анонимны, они не представляются ресторану и сами оплачивают блюда. В ресторанах оценщики отмечают следующее: качество ингредиентов, мастерство приготовления, умение сочетать вкусы, индивидуальность шеф-повара, неизменность высоких кулинарных стандартов — как в меню, так и во времени.