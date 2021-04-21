Ср, 21.04.2021
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Эстонская певица решила переучиться на психотерапевта

Хелен Адамсон ФОТО: Instagram

Депрессия, которая дышала в спину, заставила певицу Хелен Адамсон переучиться на другую специальность, и теперь это может стать ее профессией.  В передача канала TV3 "Duubel" выяснили, как певица заботится о своем психическом и физическом здоровье, и почему она начала осваивать специальность семейного врача. 


Хелен Адамсон также исполнила песню «Veel» (Еще) и «Me ärkame» (Мы просыпаемся). В обеих песнях можно услышать африканские нотки, ведь недавно певица вернулась из Занзибара, где проводила отпуск и делилась советами об отдыхе на райском острове. Об этом более подробно читайте ЗДЕСЬ!

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В студии Хелен рассказала, что превзойти долгую депрессию ей помогли две вещи: психологическая терапия и движение. Причем прогулки, бег, катание на велосипеде, на лыжах и так далее сыграли ключевую роль в ее выздоровлении. 

Иногда, если на меня находят стрессовые состояния, я просто выбегаю из дома и начинаю бежать 5-7 километров. Не всегда обдумывание и анализ проблемы может привести к чему-то хорошему, а напротив может ввести в еще более сильное стрессовое состояние,

- делится советом певица.

На вопрос ведущий, как заставить себя проходить хотя бы пять километров в день, Хелен ответила что здесь важно постоянство. Начав с более маленьких дистанций, пробуйте постепенно увеличивать расстояния.

Начав постоянно двигаться, вы совершенно будуте иначе воспринимать отсутствие движения,

- говорит певица. 

Певица рассказала, что согласно статистике World Mental Healt Organisation, если люди будут продолжать жить к коронавирусном режиме и ограничивать социализации и межличностный контакт, то к 2030 году депрессия станет превалирующем ментальным бичом человечества. 

«Как вы думаете, насколько человеку должно быть плохо, чтобы он начал изучать семейную терапию и психологию?», - спрашивает у ведущих Хелен Адамсон. Женщина решила начать постигать новую специальность в том числе, чтобы разобраться и в своих проблемах. Разумеется разобравшись в себе, Хелен хочет начать помогать и другим. 

Смотрите видео, а также послушайте творчество Хелен Адамсон!

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