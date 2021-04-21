Эстонская певица решила переучиться на психотерапевта



Хелен Адамсон также исполнила песню «Veel» (Еще) и «Me ärkame» (Мы просыпаемся). В обеих песнях можно услышать африканские нотки, ведь недавно певица вернулась из Занзибара, где проводила отпуск и делилась советами об отдыхе на райском острове. Об этом более подробно читайте ЗДЕСЬ!

В студии Хелен рассказала, что превзойти долгую депрессию ей помогли две вещи: психологическая терапия и движение. Причем прогулки, бег, катание на велосипеде, на лыжах и так далее сыграли ключевую роль в ее выздоровлении.

Иногда, если на меня находят стрессовые состояния, я просто выбегаю из дома и начинаю бежать 5-7 километров. Не всегда обдумывание и анализ проблемы может привести к чему-то хорошему, а напротив может ввести в еще более сильное стрессовое состояние,

- делится советом певица.

На вопрос ведущий, как заставить себя проходить хотя бы пять километров в день, Хелен ответила что здесь важно постоянство. Начав с более маленьких дистанций, пробуйте постепенно увеличивать расстояния.

Начав постоянно двигаться, вы совершенно будуте иначе воспринимать отсутствие движения,