На удаленке ⟩ Эстонская певица рассказала, почему Занзибар запал ей в душу

«От отпуска я ждала солнца, прекрасного пляжа, возможности бегать прямо из отеля к океану и, самое главное, я просто хотела наслаждаться моментом. Почему я выбрала Занзибар в качестве пункта назначения?», - начинает свой пост в Instagram эстонская певица Хелен Адамсон. Затем, она подробно объясняет почти все причины, по которым Занзибар является идеальным местом для отдыха.

Хелен - любительница путешествий - говорит, что на Занзибаре круглый год теплый климат. Если исключить сезон дождей с апреля по май, на Райском острове в среднем 28 градусов тепла. В качестве большого бонуса Адамсон выделяет красивые пляжи с белым песком и кристально чистой водой, пишет Elu24.

Певица признается, что жизнь на Занзибаре не бьет по кошельку, ведь там во много раз дешевле, чем на других таких красивых курортах. Вы можете потратить столько же, но получите гораздо больше! Проживание на пляжных виллах достаточно доступно.