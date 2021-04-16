Отдыхающая на Занзибаре эстонская певица рассказала, сколько будет стоить отпуск

Хелен опубликовала захватывающий кадр в своем Instagram-блоге, который прямо наполнен витамином D! Вместе с фотографией девушка поделилась, почему она выбрала Занзибар для отпуска и насколько поездка на каникулы ударила по ее кошельку. «Причина, по которой Занзибар привлек мое внимание еще 11 лет назад в качестве места для путешествий, — это моя любовь к Queen и Фредди Меркьюри. Фредди родился и вырос здесь», - написала она.

Большим плюсом является круглогодичный теплый климат Занзибара, кристально чистая вода и пляжи с белым песком, тот же часовой пояс, что и в Эстонии, дружелюбные местные жители, легкий доступ в страну, а еще, женщинам безопасно путешествовать туда в одиночку.

«Насчет легкого доступа в страну - это громко сказано! На данный момент чартерных рейсов из Таллинна туда нет, и лететь необходимо с тремя пересадками около 18-20 часов. Более того, билет туда-обратно обойдется вам в 700-800 евро», - комментирует Ксения Васильева, репортер портала Limon.ee.

Кроме того, Хелен отметила преимущество доступного жилья прямо на пляже. «Поскольку уровень цен ниже, чем где-либо, вы можете заполучить гораздо более дешевое жилье прямо на пляже. Стоимость моего пребывания в четырех-звездочном отеле составляла 1000 евро на человека, на две недели, включая завтрак и ужин. Для сравнения, на Мальдивах подобное жилье стоило бы в четыре раза больше», - пишет Хелен.