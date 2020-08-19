Эстонский музыкальный Олимп взрывает новый исполнитель: Tim Bluz представил оригинальный сингл

«Мой новый сингл называется Inseparables. Это кавер-версия песни Милен Фармер, которая была написанная ей в сотрудничестве с Моби в 2010 году. В какой-то момент я очень сильно увлекся французской музыкой, в особенности дискографией Фармер. А так как лучшего места, чем Франция, для погружения в мир Милен просто не найти, то в конце февраля мы решили выкроить пару недель и отправились в Париж. Именно там я впервые услышал песню Inseparables. Была очень красивая ночь, и мы сидели в полупустом баре с совершенно невероятной атмосферой, болтали о жизни, о любви, о будущем, о прошлом, и вдруг заиграла эта песня. Она идеально подходила к тону той ночи и задела во мне что-то очень личное. Мне захотелось это исследовать. Для меня было очень важно, чтобы наша версия передала именно то настроение и те ощущения эйфории и меланхолии, которые мы испытывали в ту ночь в Париже. Мне хотелось, чтобы она отражала все те мысли, вопросы, все то, что мы сказали, и все то, о чем промолчали.