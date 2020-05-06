ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Штрихкод на попе, Крест Свободы на груди: эстонский дизайнер советует всем так ходить по улице!

Один из самых талантливых и эпатажных дизайнеров Эстонии - Тим Блуз - как всегда удивил зрителей, на этот раз на таллиннской Неделе моды.
«Коллекция которую я представил на таллинской Неделе моды, называется BLUZ... В этом сезоне у меня произошло легкое раздвоение личности. Теперь Тим - это мое личное пространство, а Блуз - отдельный персонаж, своего рода альтер эго, олицетворяющий всю мою публичную деятельность. На подиуме я рассказываю его историю.
Эта коллекции очень материальная. В прямом смысле этого слова. Визуально главной темой стороной этой капсулы являются деньги. Здесь обыграна тема криптовалюты, биткойны, которые в моей интерпретации превратились в блузкойны. Плюс мне очень захотелось вспомнить эстонские кроны. В общем, в новом сезоне я предлагаю всем носить деньги. Так что, у кого мало - обращайтесь.
Для меня вообще этот показ очень важный и ответственный. Это моя 3 коллекция, но первый показ в рамках Недели моды.
В этом году у нас действительно совершенно новый формат. Все переместилось в интернет. С одной стороны, очень жаль, что не подучилось встретиться со зрителем. Но с другой стороны, я думаю, что это очень крутой вызов. На самом деле, даже исторический момент. Такое происходит первый раз, возможно, даже последний, поэтому очень круто быть частью такого уникального эксперимента», - сказал Tim Bluz порталу Limon.ee.