Вот это новость! Дизайнер Тим Блуз меняет профессию

Тим Блуз рассказал, что «решил на время отойти от моды и сфокусироваться на музыке. Наверное, мало кто знает, но я занимаюсь музыкой с самого детства, окончил музыкальную школу по классу фортепиано, время от времени писал песни для других исполнителей, даже выпустил несколько сольных синглов в промежутках между коллекциями. Я честно не мог представить, что дизайн, которым я занялся как хобби в непростой период жизни, найдет отклик у такого большого количества людей и превратится в работу. В какой-то момент музыка просто отошла на второй план, потому что у меня реально не хватало времени заниматься в равной степени и тем, и другим. Но у меня накопилось огромное количество материала, которым хочется поделиться. Небольшой след в эстонской моде я уже оставил, коллекция Allergic to Milk точно войдет в историю как первый проект такого рода на местном рынке. Поэтому я счел логичным взять паузу и полностью сосредоточиться на музыке. Добавлю, что после выхода этой коллекции моя жизнь, как личная так и профессиональная, изменилась на 180 градусов, и в какой-то момент я почувствовал, что дизайн и мода не способны передать мои новые эмоции, чувства и мысли такярко, как музыка. Именно поэтому наш дебютный концерт называется Intimate, это будет разговор о самом личном».