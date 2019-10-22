Предполагаемый сын Цискаридзе имеет связь с Гогеном Солнцевым и называет его любимым

Около недели назад 19-летний Тимур Заур оглы Акперов заявил о родстве с Николаем Цискаридзе. Якобы это подтверждает тест ДНК, сделанный в начале нулевых.

Также молодой человек жаловался на мать, которая его избила и выгнала из дома. После он рассказывал о несостоявшейся встрече с Николаем Цискаридзе.

Между тем журналистам удалось выяснить, что Тимур какое-то время работал на телевидении и является студентом второго курса Московского гуманитарного университета (МосГУ), учится на актерском факультете. Но в учебном заведении Акперовым недовольны.

По словам экс-преподавателя вуза Валентина Терехова, Акперов мог закатить истерику на пустом месте. Предполагаемый сын Николая Цискаридзе порой вел себя неадекватно.

Это просто больной человек. Действительно очень странный — инфантильный, манерный и малоинициативный,

— рассказал Терехов.

Как-то во время экзамена Валентин задал Тимуру элементарный для артиста вопрос. Реакция студента была неожиданной. «Он вдруг закатил страшную истерику, обещал написать на меня докладную. Я говорю: «Иди и пиши», — вспоминает экс-преподаватель университета.

Как вспоминает Терехов, Акперов пожаловался на него в деканат, обвинил в издевательствах. После у педагога был неприятный разговор с руководством.

«Все происходило на глазах у студенток с другого факультета, так что люди понимали, кто прав, а кто нет. Но это было в конце семестра. Он прибежал-таки на зачет, и я ему поставил тройку, потому как на более высокий балл он точно не тянул», — отметил Валентин Терехов.

Экс-преподаватель вуза подчеркнул, что никогда не замечал сходства Акперова и Цискаридзе. Валентин не верит громким заявлениям Тимура.

«Он не актер, поверьте мне. И никогда им не станет с таким отношением к учебе. Тем не менее от коллеги я узнал, что Акперов и сейчас продолжает учиться — то ходит, то не ходит», — сказал педагог.