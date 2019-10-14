У Николая Цискаридзе объявился внебрачный сын

Николай Цискаридзе не мог предположить, что к 45-ти годам у него объявится внебрачный сын. Молодой азербайджанец ищет встречи со звездным отцом и готов сдать ДНК-тест для подтверждения родства с именитым танцовщиком.

В паблике «Немалахов» появилась информация о том, что Тимур Акперов Заур оглы называет себя сыном грузинского артиста. «Почему ты меня бросил? Почему? При встрече хочу слышать от тебя на мой самый главный вопрос ответ! Я плачу, я не могу больше уже так жить!» — убивается у себя на странице в Instagram 19-летний Тимур.

Молодой человек настроен решительно, чтобы доказать свое родство с Цискаридзе. «Ты очень хорошо знал и до сих пор знаешь, что у тебя есть сын! Да, у меня к тебе очень большая обида, но несмотря на все это, я очень рад, что у меня есть отец», — добавил Акперов.

Нам удалось связаться с Тимуром. В интервью корреспонденту Kp.ru начинающий актер рассказал тайну своего рождения и показал свою маму. Парень утверждает: «Я родился в бедной азербайджанской семье, моя мама нянчит чужих детей в богатых домах и помогает владельцам коттеджей по хозяйству. Я с детства не знал, что такое любовь родителей — мать относится ко мне холодно, а отец даже не знает о моем рождении».

Молодой человек заявляет, что Николай Цискаридзе познакомился с его мамой, когда та утюжила его театральные костюмы. Между ними вспыхнули чувства, плодом любви которых и стал маленький Тимур.

Мы дозвонились помощнице Цискаридзе, та очень долго смеялась в трубку. В свою очередь звезда балета отказался от общения, сказав лаконичное: «Нет!».