Мать избила и выгнала из дома внебрачного сына Николая Цискаридзе

Накануне 19-летний Акперов даже намекнул, что хочет свести счеты с жизнью, ведь родной отец не обращает на него внимания. «Мне очень плохо! Порой хочется уйти из этой жизни! Скоро так и будет! Мне, к сожалению, никто не верит», — написал Тимур.

Также выяснилось, что после его признания в родстве с Цискаридзе парень столкнулся с травлей со стороны близких — мать избила и выгнала его из дома. Теперь юноша не знает, куда ему идти. Он не работает, а по субботам посещает платные театральные курсы. У мамы Тимура роман с владельцем рынка в Баку. Этот мужчина собирается приехать в Санкт-Петербург и встретиться с Цискаридзе. Однако неизвестно, как звезда балета отнесется к этой идее, ведь до сих пор он так и не отреагировал на заявления предполагаемого сына.

Многие считают, что Тимур хочет прославиться за счет именитого танцора. «Мне не верят, говорят, что я пиарюсь таким способом. Я хочу, чтобы ты нашел меня, узнал про меня! Почему ты меня бросил? При встрече хочу услышать от тебя ответ на самый главный вопрос. Ты меня кинул и не интересовался мной. Прошло 19 лет, а ты не пытался меня найти», — писал молодой человек.

К слову, ранее парень не раз появлялся в эфирах шоу «Пусть говорят» Первого канала, а также в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» в качестве эксперта. Предположительно, в скором времени Тимур и сам станет героем программы. Парень утверждает, что уже сдал ДНК-тест.

Сам Цискаридзе не знал родного отца и был воспитан другим мужчиной. «Отчим появился в моей жизни, когда я еще не разговаривал. Мне сразу объяснили, что я родился от другого. Как это случилось, мама, конечно, не говорила. Она с такой легкостью умела перевести разговор... Я же у нее появился, когда ей было 43 года. Она с детства приучила меня к дорогим вещам. Хотела быть всегда молодой, поэтому я называл ее по имени. В семье все работали, пахали с утра до вечера. Так как я родился поздно, бабушки умерли, меня воспитывала няня. Это была фантастическая женщина. Уже повзрослев, я понял, что она мне не родная. Няня была настоящей киевлянкой, мой первый язык — украинский», — рассказывал Цискаридзе.