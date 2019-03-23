Сб, 23.03.2019
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  • Родители Юлии Началовой прервали молчание и дали интервью Малахову

Родители Юлии Началовой прервали молчание и дали интервью Малахову

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ФОТО: Скриншот видео Instagram

Родители певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в возрасте 38 лет, дали интервью телеведущему Андрею Малахову.

Об этом сообщается на странице в Instagram телеканала «России 1».

Как отмечается, запись передачи выйдет вечером 23 марта. На записи, прикрепленной к посту, видно, как Малахов обнимает маму Началовой, которая не может сдержать слез.

Напомним, что в четверг, 21 марта, в Москве простились с российской певицей и телеведущей Юлией Началовой, которая ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Похоронена артистка на Троекуровском кладбище.

Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера. 

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