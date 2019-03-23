Родители Юлии Началовой прервали молчание и дали интервью Малахову

Об этом сообщается на странице в Instagram телеканала «России 1».

Как отмечается, запись передачи выйдет вечером 23 марта. На записи, прикрепленной к посту, видно, как Малахов обнимает маму Началовой, которая не может сдержать слез.

Напомним, что в четверг, 21 марта, в Москве простились с российской певицей и телеведущей Юлией Началовой, которая ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Похоронена артистка на Троекуровском кладбище.