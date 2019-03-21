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Фото: Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

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В Москве похоронили Юлию Началову

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Певицу и актрису Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает Lenta.

Отмечается, что артистку похоронили на участке номер 17, который расположен рядом с могилой политолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко. 25 февраля его нашли мертвым в Испании. Высший суд Андалусии заявил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

На церемонию прощания с Началовой пришли сотни людей. Сред них — Катя Лель, Бари Алибасов, братья Запашные, Тимур Родригез, Александр Песков, Филипп Киркоров, Влад Топалов, Андрей Разин (фото ЗДЕСЬ).

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Как рассказал ее лечащий врач, она натерла ногу, в рану попала инфекция, затем развилась гангрена. Артистку ввели в искусственную кому, через несколько дней она скончалась.

У певицы осталась дочь, родившаяся в браке с бывшим капитаном сборной России по футболу Евгением Алдониным. Они были женаты с 2006 по 2011 год.

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