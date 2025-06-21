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Сб, 21.06.2025
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ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Эстонская легкоатлетка установила новый рекорд, а жительницы Таллинна помогли вернуть украденные вещи

Пиппи Лотта Энок заняла на студенческом чемпионате США в этом году третье место в пятиборье.

Уходящая неделя была полна пасмурных и дождливых дней, но временами сквозь тучи пробивались теплые лучи солнца, так и позитивными новостями.

В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.

Белые грибы.

Грибник вышел из леса в Пыльвамаа с ведром белых грибов. В группе грибников на Facebook настоящий ажиотаж. Помимо лисичек, которые уже выглядывают из мха, в Южной Эстонии теперь начали появляться и белые грибы. Лилия поделилась фото ведра, полного белых грибов, которые она собрала во вторник в местном лесу.

«В этом году даже на рыбалку не успел сходить, а уже надо в лес идти?» - шутят пользователи соцсетей.

Эстонская легкоатлетка Пиппи Лотта Энок.

Легкоатлетка Пиппи Лотта Энок выиграла студенческий чемпионат США и установила рекорд Эстонии в семиборье. Кроме того, она завоевала титул чемпионки США среди студентов.

За два дня соревнований студенческой лиги NCAA по легкой атлетике Энок набрала 6285 очков, что позволило ей занять первое место в итоговом зачете семиборья. Серебро завоевала Джейдин О’Брайен с результатом 6256 очков, бронза досталась Софии Якушиной - 6058 очков.

Предыдущий рекорд Эстонии - 6280 очков - был установлен в 2017 году Грит Шадейко. Личный рекорд Энок до этого составлял 6258 очков и был показан в апреле.

Деревня Метса в волости Муствеэ.

Житель Йыгевамаа спас друга, едва не утонувшего в пруду. В Йыгевамаа в субботу пьяный мужчина, отправившийся купаться в пруд, был спасен благодаря оперативным действиям своего друга. 

В 19:37 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Муствеэ, в деревне Метса, мужчина пошел купаться в пруд, но друг не смог его найти, сообщил пресс-секретарь Южного спасательного центра.

Пострадавший употреблял алкоголь и начал тонуть.

Благодаря быстрой реакции и хорошим навыкам плавания друг вытащил его на берег. Пострадавшим занялась скорая помощь.

Таллиннский университет.

Таллиннский университет поднялся на сто позиций в рейтинге лучших вузов мира. Таллиннский университет (TLÜ) поднялся на сто позиций в опубликованном рейтинге лучших университетов мира QS 2026 года и занял место в диапазоне 901-950.

Рост в рейтинге подтверждает качество научной работы, проводимой в университете, и повышение международной конкурентоспособности, отметили в Таллиннском университете.

Улучшение позиции Таллиннского университета в рейтинге QS связано прежде всего с двумя важными факторами: около 10-процентным ростом научных публикаций и их цитируемости, а также вкладом в сферу устойчивого развития.

Катрина Лехис (на переднем плане).

Эстонская фехтовальщица Катрина Лехис в понедельник выиграла серебряную медаль на индивидуальном турнире шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию в Генуе.

В финале Лехис встретилась с выступающей по нейтральным флагом российской фехтовальщицей Айзанат Муртазаевой, над которой она ранее одержала победу в матче на бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В этот раз Лехис проиграла, 8:9, тем самым добыв серебряную медаль.

Воровство. Фото иллюстративное.

Жительницы Таллинна помогли подросткам вернуть украденные вещи. Анна гуляла с подругами и детьми по Старому городу, когда к ним подошли две заплаканные девочки лет 13-ти. Они рассказали, что оставили сумки с телефонами и кошельками на скамейке у площадки и теперь вещей нет.

Женщины ничего подозрительного не видели, но решили помочь. Позвонили на один из телефонов, он был выключен. Второй же ответил. Мужчина уверял, что ничего не крал и не в Таллинне. Но объяснить, почему у него чужой телефон, не смог. Анна пригрозила полицией и сказала, что включена геолокация. Тогда он испуганно назвал место встречи - Горхолл.

На месте его не было. Телефон не отвечал. Девочки вдруг увидели свои сумки, они лежали в углу лестницы. Все было на месте: телефоны, деньги, документы.

Анна посоветовала сразу звонить родителям и заблокировать банковские карты. История закончилась хорошо, но могла быть совсем другой.

Полиция напомнила: если произошло что-то подозрительное, то важно сразу обращаться к взрослым и звонить 112. Чем быстрее поступит сигнал, тем выше шанс найти виновного.

Хороших новостей всегда не хватает, поэтому, если у вас есть интересная история, обязательно присылайте ее к нам на адрес электронной почты: info@limon.ee. Давайте радоваться друг за друга вместе!

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