ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Эстонская легкоатлетка установила новый рекорд, а жительницы Таллинна помогли вернуть украденные вещи

Уходящая неделя была полна пасмурных и дождливых дней, но временами сквозь тучи пробивались теплые лучи солнца, так и позитивными новостями.
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Грибник вышел из леса в Пыльвамаа с ведром белых грибов. В группе грибников на Facebook настоящий ажиотаж. Помимо лисичек, которые уже выглядывают из мха, в Южной Эстонии теперь начали появляться и белые грибы. Лилия поделилась фото ведра, полного белых грибов, которые она собрала во вторник в местном лесу.
«В этом году даже на рыбалку не успел сходить, а уже надо в лес идти?» - шутят пользователи соцсетей.
Легкоатлетка Пиппи Лотта Энок выиграла студенческий чемпионат США и установила рекорд Эстонии в семиборье. Кроме того, она завоевала титул чемпионки США среди студентов.
За два дня соревнований студенческой лиги NCAA по легкой атлетике Энок набрала 6285 очков, что позволило ей занять первое место в итоговом зачете семиборья. Серебро завоевала Джейдин О’Брайен с результатом 6256 очков, бронза досталась Софии Якушиной - 6058 очков.
Предыдущий рекорд Эстонии - 6280 очков - был установлен в 2017 году Грит Шадейко. Личный рекорд Энок до этого составлял 6258 очков и был показан в апреле.
Житель Йыгевамаа спас друга, едва не утонувшего в пруду. В Йыгевамаа в субботу пьяный мужчина, отправившийся купаться в пруд, был спасен благодаря оперативным действиям своего друга.
В 19:37 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Муствеэ, в деревне Метса, мужчина пошел купаться в пруд, но друг не смог его найти, сообщил пресс-секретарь Южного спасательного центра.
Пострадавший употреблял алкоголь и начал тонуть.
Благодаря быстрой реакции и хорошим навыкам плавания друг вытащил его на берег. Пострадавшим занялась скорая помощь.
Таллиннский университет поднялся на сто позиций в рейтинге лучших вузов мира. Таллиннский университет (TLÜ) поднялся на сто позиций в опубликованном рейтинге лучших университетов мира QS 2026 года и занял место в диапазоне 901-950.
Рост в рейтинге подтверждает качество научной работы, проводимой в университете, и повышение международной конкурентоспособности, отметили в Таллиннском университете.
Улучшение позиции Таллиннского университета в рейтинге QS связано прежде всего с двумя важными факторами: около 10-процентным ростом научных публикаций и их цитируемости, а также вкладом в сферу устойчивого развития.
Эстонская фехтовальщица Катрина Лехис в понедельник выиграла серебряную медаль на индивидуальном турнире шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию в Генуе.
В финале Лехис встретилась с выступающей по нейтральным флагом российской фехтовальщицей Айзанат Муртазаевой, над которой она ранее одержала победу в матче на бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В этот раз Лехис проиграла, 8:9, тем самым добыв серебряную медаль.
Жительницы Таллинна помогли подросткам вернуть украденные вещи. Анна гуляла с подругами и детьми по Старому городу, когда к ним подошли две заплаканные девочки лет 13-ти. Они рассказали, что оставили сумки с телефонами и кошельками на скамейке у площадки и теперь вещей нет.
Женщины ничего подозрительного не видели, но решили помочь. Позвонили на один из телефонов, он был выключен. Второй же ответил. Мужчина уверял, что ничего не крал и не в Таллинне. Но объяснить, почему у него чужой телефон, не смог. Анна пригрозила полицией и сказала, что включена геолокация. Тогда он испуганно назвал место встречи - Горхолл.
На месте его не было. Телефон не отвечал. Девочки вдруг увидели свои сумки, они лежали в углу лестницы. Все было на месте: телефоны, деньги, документы.
Анна посоветовала сразу звонить родителям и заблокировать банковские карты. История закончилась хорошо, но могла быть совсем другой.
Полиция напомнила: если произошло что-то подозрительное, то важно сразу обращаться к взрослым и звонить 112. Чем быстрее поступит сигнал, тем выше шанс найти виновного.
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