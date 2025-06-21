ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Эстонская легкоатлетка установила новый рекорд, а жительницы Таллинна помогли вернуть украденные вещи

В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.

Белые грибы. Фото: Erakogu

Грибник вышел из леса в Пыльвамаа с ведром белых грибов. В группе грибников на Facebook настоящий ажиотаж. Помимо лисичек, которые уже выглядывают из мха, в Южной Эстонии теперь начали появляться и белые грибы. Лилия поделилась фото ведра, полного белых грибов, которые она собрала во вторник в местном лесу.

«В этом году даже на рыбалку не успел сходить, а уже надо в лес идти?» - шутят пользователи соцсетей.

Эстонская легкоатлетка Пиппи Лотта Энок. Фото: Oklahoma Track & Field and Cross Country / Facebook

Легкоатлетка Пиппи Лотта Энок выиграла студенческий чемпионат США и установила рекорд Эстонии в семиборье. Кроме того, она завоевала титул чемпионки США среди студентов.

За два дня соревнований студенческой лиги NCAA по легкой атлетике Энок набрала 6285 очков, что позволило ей занять первое место в итоговом зачете семиборья. Серебро завоевала Джейдин О’Брайен с результатом 6256 очков, бронза досталась Софии Якушиной - 6058 очков.

Предыдущий рекорд Эстонии - 6280 очков - был установлен в 2017 году Грит Шадейко. Личный рекорд Энок до этого составлял 6258 очков и был показан в апреле.

Деревня Метса в волости Муствеэ. Фото: Спасательный департамент

Житель Йыгевамаа спас друга, едва не утонувшего в пруду. В Йыгевамаа в субботу пьяный мужчина, отправившийся купаться в пруд, был спасен благодаря оперативным действиям своего друга.