ФОТО «Не может быть!» Грибник вышел из леса в Пыльвамаа с ведром белых грибов

«В группе грибников на Facebook настоящий ажиотаж. Помимо лисичек, которые уже выглядывают из мха, в Южной Эстонии теперь начали появляться и белые грибы».

«Невероятно, не может быть!» - удивляются любители грибов. «Не верю, идите в лес!»

А именно, женщина по имени Лилия поделилась фото ведра, полного белых грибов, которые она собрала во вторник в лесу Пыльвамаа.

«Завидую, в хорошем смысле, это же мои любимые!» - пишет кто-то под фото.

Белые грибы. Фото: Erakogu

Оказалось, что приведенная группа грибников на Facebook, далеко не единственная. Еще один грибник выложил фотку своего улова с 10 июня.

«В этом году даже на рыбалку не успел сходить, а уже надо в лес идти?» - также там шутят.