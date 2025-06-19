Танцевал полуголым и запускал руку в штаны? Житель Эстонии: «Неужели советник министра внутренних дел может так себя вести!»

Этой зимой в редакцию Kuuuurija пришло сообщение от посетителя тартуского бара. «Подобающее ли это поведение для советника министра внутренних дел? – спрашивает он. - Насколько уместно то, что советник министра внутренних дел напивается до беспамятства, ведет себя с мужчинами вызывающе и танцует с обнаженным торсом?» В ответ на это Пяй заявляет, что не был «в стельку пьян», а вся тема носит гомофобный характер.
Редакция Kuuuurija зимой не стала развивать эту тему. В опубликованной два дня назад моей авторской колонке (КАТРИН ЛУСТ ⟩ Как Postimees подвергается травле со стороны друзей социал-демократов, или Танец под дудку Ляэнеметса) я лишь упомянула, что в редакцию поступали различные сигналы о Воотеле Пяе. После выхода этого мнения сам Воотеле Пяй написал в редакцию и опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором пытается обвинить меня - ведущую программы Kuuuurija - и газету Postimees, на сайте которой вышла колонка, в гомофобии. Он также отмечает, что мой материал - месть за опубликованную в Eesti Ekspress статью, где социал-демократы обратили внимание на поправки к Закону о конкуренции.