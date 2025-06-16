Эстонские торговые сети комментируют недавнюю выходку подростков в продуктовом магазине

«У [работников] есть обязанность задать этот вопрос, что может вызвать раздражение у покупателей. Проблемы возникают и в зоне самообслуживания: если выпить половину бутылки воды и попробовать оплатить ее на кассе самообслуживания, на весах возникнет несоответствие, требующее вмешательства сотрудника. Кроме того, часть товаров продается на развес, и их употребление можно приравнять к краже. Сюда прибавляются и вопросы санитарии, чистоты в торговом зале, а также реакция других покупателей».

Литвинович призывает клиентов воздержаться от подобных действий: «Мы хотим обеспечить покупателей качественными продуктами, чистым магазином и отличным сервисом - и рассчитываем, что наши клиенты также будут вести себя ответственно по отношению к нашему имуществу и коллективу».

Lidl: такие случаи происходят редко

«В целом, клиенты Lidl редко открывают упаковки. Если это происходит - например, родители дают маленьким детям пюре в магазине – обычно об этом сообщают на кассе. Возле школ встречаются случаи, когда ученики вспоминают оплатить пирожки и энергетики только после напоминания охраны», - рассказала Катрин Сеппель руководитель по коммуникациям Lidl.

По словам Сеппель, косметику и духи можно протестировать с помощью пробников. «Тем не менее напоминаем: самостоятельное вскрытие упаковок недопустимо, и клиент обязан оплатить каждый продукт, содержимое которого он уже попробовал», - подытожила она.

Prisma: это самовольное потребление товаров магазина