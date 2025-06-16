Эстонские торговые сети комментируют недавнюю выходку подростков в продуктовом магазине

Недавно в социальных сетях появилось видео: двое девочек-подростков в магазине Maxima берут запечатанную упаковку сока с полки, отпивают из нее и возвращают на место. Редакция Elu24 поинтересовалась у других торговых сетей, насколько часто кроме обычных краж происходят подобные «пробы» товаров.
О кражах в магазинах говорят регулярно - это постоянная проблема для торговых точек. Кто-то пытается тайком вынести из магазина бутылку водки, продукты или косметику. На фоне недавнего видео в соцсетях редакция Elu24 уточнила у представителей сетей: часто ли, кроме обычных краж, случаются ситуации, когда клиенты что-то едят или пьют в магазине, а затем возвращают товар на полку, не оплатив покупку на кассе.
«Ситуация, запечатленная на видео - вызывает сожаление. К счастью, подобные случаи в магазинах Maxima - редкое исключение», – так прокомментировала инцидент представитель Maxima Яаника Яаго, где возле полки с продуктами девушка открыла и попробовала сок.
Rimi Eesti: сотруднику магазина часто трудно понять, собирается ли клиент, открывший упаковку, потом за нее заплатить
Руководитель отдела форматов Rimi Eesti Елена Литвинович прокомментировала ситуацию, напомнив: во всех магазинах установлено значительное количество камер видеонаблюдения, которые помогают впоследствии выявлять подобные проступки.
«То, что в конкретный момент персонал не заметил произошедшее, не означает, что не будет разбирательств. Юридически клиент становится владельцем товара и может распоряжаться им, как захочет, только после оплаты на кассе. Такое поведение неизбежно вызывает множество сложностей, которые сотрудники магазина не должны решать», - отметила Литвинович.
По ее словам, сотрудникам часто очень сложно определить, собирается ли клиент, пьющий напиток или едущий пирожок прямо в зале, оплатить товар позже или нет.
«У [работников] есть обязанность задать этот вопрос, что может вызвать раздражение у покупателей. Проблемы возникают и в зоне самообслуживания: если выпить половину бутылки воды и попробовать оплатить ее на кассе самообслуживания, на весах возникнет несоответствие, требующее вмешательства сотрудника. Кроме того, часть товаров продается на развес, и их употребление можно приравнять к краже. Сюда прибавляются и вопросы санитарии, чистоты в торговом зале, а также реакция других покупателей».
Литвинович призывает клиентов воздержаться от подобных действий: «Мы хотим обеспечить покупателей качественными продуктами, чистым магазином и отличным сервисом - и рассчитываем, что наши клиенты также будут вести себя ответственно по отношению к нашему имуществу и коллективу».
Lidl: такие случаи происходят редко
«В целом, клиенты Lidl редко открывают упаковки. Если это происходит - например, родители дают маленьким детям пюре в магазине – обычно об этом сообщают на кассе. Возле школ встречаются случаи, когда ученики вспоминают оплатить пирожки и энергетики только после напоминания охраны», - рассказала Катрин Сеппель руководитель по коммуникациям Lidl.
По словам Сеппель, косметику и духи можно протестировать с помощью пробников. «Тем не менее напоминаем: самостоятельное вскрытие упаковок недопустимо, и клиент обязан оплатить каждый продукт, содержимое которого он уже попробовал», - подытожила она.
Prisma: это самовольное потребление товаров магазина
В своем ответе представитель торговой сети Prisma также отметил, что самовольные «пробы» товаров с последующим возвращением их на полку случаются нечасто. «Если такой случай обнаруживается, охранник обращает внимание клиента на недопустимость подобного поведения и находит решение ситуации. Поврежденные товары обязательно снимаются с продажи», - рассказал руководитель службы безопасности Prisma Аларо Олуп.
Во всех магазинах Prismа, по словам Олупа, действует простое правило: если на товаре стоит «тестер» или он выставлен для дегустации, его можно попробовать. «Если такого указания нет, а продукт вскрыли или попробовали, это считается самовольным потреблением товара. В случае не последовавшей покупки такое действие расценивается как кража».
Selver: товар, открытый и продегустированный в магазине, обязательно нужно оплатить
Руководителя отдела по связям с общественностью Selver Марианн Ярвела подчеркивает то, что, по идее, всем и так должно быть очевидно: магазины оснащены камерами видеонаблюдения, и такие действия, как правило, попадают в поле зрения.
«Любой открытый и попробованный в магазине товар обязательно надо оплатить - это важно даже с точки зрения безопасности пищевых продуктов. Открытые упаковки ни в коем случае нельзя снова выставлять на продажу».
Coop: магазины Coop расположены там, где все всех знают
По словам руководителя по коммуникациям Coop Eesti Сийри Лийв, такие ситуации, когда кто-то «пробует» продукты в магазине, не заплатив, действительно случаются редко. Одна из причин тому - очень широкая и распределенная сеть магазинов: «Это означает, что Coop работает в регионах, где все друг друга знают. Любая подобная история быстро станет известна и управляющему, и родителям подростка. Подобные ситуации обычно разбираются индивидуально, но, как правило, поврежденный товар нужно оплатить».