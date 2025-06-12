ВИДЕО Отпили и поставили на полку: жители Эстонии возмущены инцидентом в магазине

В TikTok быстро набирает популярность видео, на котором двое девочек-подростков в магазине Maxima берут запечатанную упаковку сока с полки, отпивают из нее и возвращают на место.

На момент написания статьи видео собрало 87 тысяч «лайков», а количество репостов превысило 46 тысяч. В комментариях к ролику автор указал, что инцидент произошел в магазине Maxima XXX по адресу Линнамяэ-теэ, 57.

«Рекомендую проверять пробку, когда покупаете сок в Maxima»​, - подписал видео автор.

Сок убрали с полки

По словам руководителя службы безопасности Maxima Eesti Айнара Аннус, это единичный случай, и подобные ситуации - редкое исключение: «Мы осведомлены о случившемся. На кадрах видно, что девочки отпили сок в магазине и затем ушли, не заплатив. Персонал магазина немедленно проверил полки с соками и убрал открытый товар».