Таня Михайлова-Саар с мужем наслаждалась концертом Тимберлейка на Певческом поле

2 мая издание Kroonika сообщило, что длительные отношения - 18 лет совместной жизни - Тани Михайловой-Саар и Микка Саара подошли к концу.

А 23 мая в студии Limon LIVE певица опровергла информацию о разводе. «Мы не разведены официально. Да, мы не живем сейчас вместе. В жизни разное случается, - пожимает плечами Таня. - Довольно долго мы все-таки были вместе… Может, просто наступил такой период. Но мы не загадываем».

На уточняющий вопрос ведущей: «То есть, о разводе пока рано говорить?», Таня отвечает: «Мы заявление не подавали и на эту тему еще не говорили. Как и у всех людей, бывают разные моменты в жизни. Сейчас такой период, а там посмотрим».