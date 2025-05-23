ВИДЕО «Урок извлекла - и пошла дальше!» Певица Таня Михайлова-Саар о Евровидении, разводе и Ида-Вирумаа

Таня Михайлова-Саар откровенно рассказала о своем опыте участия в Евровидении, прокомментировала слухи о разводе и поделилась подробностями своего тернистого пути к успеху. Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE!
Певица Таня Михайлова-Саар родилась в Ида-Вирумаа, в городе Кохтла-Ярве. Так получилось, что к 18 годам будущая эстонская звезда совершенно не знала эстонский язык - в ее родном городе жизнь протекала на русском. В музыкальную школу ее тоже не взяли, сказали, нет слуха. Но своим упорством и трудолюбием Таня сумела по кирпичику выстроить путь к успеху. Музыкального образования она так и не получила, но это не помешало ей стать звездой.
Таня всегда была поклонницей Евровидения, и в этом году, как и большинство жителей Эстонии, болела за Томми Кэша. «Он молодец, это второй лучший результат Эстонии на конкурсе Евровидение за всю историю, - говорит Таня. - Он очень умело участвовал. И даже не на самой сцене, а еще до этого. Нужно постараться, чтобы быть везде в соцмедиа, чтобы о тебе писала Италия и другие страны Европы».
Песню Espresso Macchiato Таня называет безусловным хитом. Оценка хитов у нее простая, но надежная.«Смотрю, что сын у меня поет на заднем сидении автомобиля. Espresso Macchiato подпевал! Обычно дети очень хорошо подпевают именно хиты»,- говорит Таня. К слову, ее сын Теодор, которому сейчас 7 лет, в этом месяце выпускается из детского сада.
Таня задается вопросом: если бы песню Espresso Macchiato исполнил кто-то другой, была бы она такой популярной? «Я думаю, возможно, и нет, - рассуждает она. - Потому что Томми - умелец своего дела. Он очень харизматичный, знает, как и что сыграть. Сделать так, чтобы это запоминалось!»
Таня и сама представляла Эстонию на Евровидении в 2014 году. «Хорошее было время, но очень сложное. Было трудно готовиться, было много ушибов, растяжений и так далее. У меня были большие проблемы со здоровьем, нерв защемило под ребрами. За две недели до финала лежала пластом».
«Ох, сколько я там нервов оставила, - вспоминает Таня с улыбкой. - Эта ответственность, ощущение, что все на твоих плечах. Ты представляешь страну. Это особенные впечатления!»
Таня признается, что первые шесть лет после конкурса была уверена: больше туда не вернeтся. «Если кто-то спрашивал, я отвечала: “Нет! Никогда больше!” Ты на сцене три минуты, а чтобы к ним подготовиться, полгода уходит на тяжeлую работу. Люди не видят, что за этим стоит. Это очень большая работа - и над собой, и над номером».
Но теперь, когда связанная с конкурсом нервотрепка подзабылась, а остались яркие воспоминания, Таня Михайлова допускает, что когда-нибудь вернется на сцену Евровидения. «Если хорошая песня подвернется и как-то звезды в небе сойдутся - я думаю, что да, это возможно!»
Речь в студии зашла и о родном Кохтла-Ярве, и о выступлениях на русском языке. Оказывается, Тане довольно часто удается петь на родном языке. Выступает она и в родных краях - так, например, 31 мая у Тани намечено два концерта в один день - в Кохтла-Ярве и в Азери.
Таня признается, что приезжает в Ида-Вирумаа с ностальгическим чувством. «Родной край… Хотя ни родных, ни друзей у меня там не осталось - все разъехались. Но все равно приятно прогуляться по улочкам. Иногда проезжаю мимо школы, смотрю на окна своей старой квартиры, где я выросла».
В студии Limon LIVE Таня рассказала удивительную историю о своей поклоннице из Германии, которая после Евровидения-2014 вдохновилась ее примером, выучила эстонский язык и переехала жить в Эстонию.
Сама Таня на пути к успеху прошла через множество сложностей. Только в 18 лет она всерьёз взялась за изучение эстонского, а когда-то ей говорили, что у неё нет слуха. «Эстонский я очень поздно начала учить. Как-то своей головой не могла понять, надо или не надо, - смеётся Таня. - А потом поняла, что всe-таки надо! Путь был тернистый».
Хотя в начале мая эстонские СМИ писали о разводе Тани Михайловой-Саар, в студии Limon LIVE певица опровергла эту информацию. «Мы не разведены официально. Да, мы не живем сейчас вместе. В жизни разное случается, - пожимает плечами Таня. - Довольно долго мы все-таки были вместе… Может, просто наступил такой период. Но мы не загадываем».
На уточняющий вопрос ведущей: «То есть, о разводе пока рано говорить?», Таня отвечает: «Мы заявление не подавали и на эту тему еще не говорили. Как и у всех людей, бывают разные моменты в жизни. Сейчас такой период, а там посмотрим».
А еще Таня - неисправимая оптимистка. «Даже если наступает трудный период, я сторонница такой мысли, что все случается по какой-то причине: или получим какой-то урок, или все наоборот перевернет жизнь к лучшему!»
«Что-то не получилось? Урок оттуда извлекла - и пошла дальше! Это не значит, что ты провалилась - это ты поучилась! И пошла дальше!» - говорит Таня.
Смотрите свежий выпуск Limon LIVE с Таней Михайловой - заряжайтесь этой искренней любовью к жизни!