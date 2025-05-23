ВИДЕО «Урок извлекла - и пошла дальше!» Певица Таня Михайлова-Саар о Евровидении, разводе и Ида-Вирумаа

Певица Таня Михайлова-Саар родилась в Ида-Вирумаа, в городе Кохтла-Ярве. Так получилось, что к 18 годам будущая эстонская звезда совершенно не знала эстонский язык - в ее родном городе жизнь протекала на русском. В музыкальную школу ее тоже не взяли, сказали, нет слуха. Но своим упорством и трудолюбием Таня сумела по кирпичику выстроить путь к успеху. Музыкального образования она так и не получила, но это не помешало ей стать звездой.

Таня Михайлова-Саар в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Таня всегда была поклонницей Евровидения, и в этом году, как и большинство жителей Эстонии, болела за Томми Кэша. «Он молодец, это второй лучший результат Эстонии на конкурсе Евровидение за всю историю, - говорит Таня. - Он очень умело участвовал. И даже не на самой сцене, а еще до этого. Нужно постараться, чтобы быть везде в соцмедиа, чтобы о тебе писала Италия и другие страны Европы».

Песню Espresso Macchiato Таня называет безусловным хитом. Оценка хитов у нее простая, но надежная.«Смотрю, что сын у меня поет на заднем сидении автомобиля. Espresso Macchiato подпевал! Обычно дети очень хорошо подпевают именно хиты»,- говорит Таня. К слову, ее сын Теодор, которому сейчас 7 лет, в этом месяце выпускается из детского сада.

Таня Михайлова-Саар: «Эстонский я очень поздно начала учить. Как-то своей головой не могла понять, надо или не надо». Фото: Konstantin Sednev