Не так, как на Imagine Dragons: что необходимо знать всем посетителям концерта Джастина Тимберлейка в Таллинне

Большое событие - значит, есть и некоторые правила. Чтобы все прошло отлично, делимся важной организационной информацией. Также ознакомьтесь со схемой площадки - это поможет вам лучше ориентироваться и спланировать визит.

Обратите внимание, что план территории Певческого поля во время проведения концерта Джастина Тимберлейка несколько отличается от того, который был на концерте Imagine Dragons.

План территории Певческого поля во время проведения концерта Джастина Тимберлейка. Фото: LiveNation.ee

Программа вечера:

17.00 открываются ворота Таллиннского певческого поля

19.45 Chinchilla

20.15 DJ Hypes

20.45 Dagny

22.00 Джастин Тимберлейк

23.30 ориентировочное окончание

Внимание! Из-за большого количества посетителей проверка билетов и досмотр посетителей и вещей может занять некоторое время, поэтому приходите заранее. Если вы показываете билет с телефона, загрузите его на свое устройство, так как на месте может отсутствовать интернет-покрытие.

Вход на концерт обеспечивается билетом или браслетом, приобретенным в предварительной продаже, наличие которого проверяется у входа. Если показываете билет с телефона, заранее скачайте его на устройство, так как интернет на месте может отсутствовать.

Экран телефона должен быть установлен на максимальную яркость и быть целым - поврежденный экран может затруднить сканирование кода. При инвертированных цветах код не читается - переведите телефон в обычный режим.

У сотрудника службы безопасности есть право произвести досмотр личности и вещей, а также проверить возраст посетителя как у входа, так и на территории концерта. Для подтверждения возраста необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт, ID-карту, водительское удостоверение).