Не так, как на Imagine Dragons: что необходимо знать всем посетителям концерта Джастина Тимберлейка в Таллинне

В понедельник, 9 июня, на сцену Таллиннского певческого поля выйдет поп-легенда 90-х и 00-х, а также лауреат премий «Эмми» и «Гремми» - Джастин Тимберлейк. На главной музыкальной площадке страны ожидается около 50 000 посетителей!
Большое событие - значит, есть и некоторые правила. Чтобы все прошло отлично, делимся важной организационной информацией. Также ознакомьтесь со схемой площадки - это поможет вам лучше ориентироваться и спланировать визит.
Обратите внимание, что план территории Певческого поля во время проведения концерта Джастина Тимберлейка несколько отличается от того, который был на концерте Imagine Dragons.
Программа вечера:
- 17.00 открываются ворота Таллиннского певческого поля
- 19.45 Chinchilla
- 20.15 DJ Hypes
- 20.45 Dagny
- 22.00 Джастин Тимберлейк
- 23.30 ориентировочное окончание
Внимание! Из-за большого количества посетителей проверка билетов и досмотр посетителей и вещей может занять некоторое время, поэтому приходите заранее. Если вы показываете билет с телефона, загрузите его на свое устройство, так как на месте может отсутствовать интернет-покрытие.
Вход на концерт обеспечивается билетом или браслетом, приобретенным в предварительной продаже, наличие которого проверяется у входа. Если показываете билет с телефона, заранее скачайте его на устройство, так как интернет на месте может отсутствовать.
Экран телефона должен быть установлен на максимальную яркость и быть целым - поврежденный экран может затруднить сканирование кода. При инвертированных цветах код не читается - переведите телефон в обычный режим.
У сотрудника службы безопасности есть право произвести досмотр личности и вещей, а также проверить возраст посетителя как у входа, так и на территории концерта. Для подтверждения возраста необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт, ID-карту, водительское удостоверение).
Пребывание на концерте детей младше четырех лет запрещено. Детям до десяти лет настоятельно рекомендуется использовать защитные наушники.
Посетитель обязан бережно хранить билет или браслет до окончания мероприятия. Билет теряет силу, если его уже просканировали или контрольная лента на билете повреждена или удалена. Браслет становится недействительным, если его крепление нарушено или он каким-либо образом передан другому человеку.
Если есть возможность, приезжайте на место не на автомобиле. Парковка вокруг Таллиннского певческого поля будет затруднена. За парковку в зеленых зонах или местах, не отведенных для этой цели, будут выписываться штрафы.
В этот раз все посетители также могут пронести на территорию пустую прозрачную пластиковую бутылку объемом не более 0,5 л. Внимание! В фан-зону не разрешается проходить с едой и бутылками с питьем. Допустимы только напитки в залоговых стаканах.
На территорию концерта запрещено проносить:
- Стеклянные, жестяные, пластиковые или другие емкости и предметы, содержимое или повреждение которых может представлять угрозу для себя или других (в том числе термосы);
- Собственную еду и/или напитки;
- Алкоголь, наркотические и/или психотропные вещества;
- Любых домашних животных;
- Профессиональную и полупрофессиональную фото-, аудио- и/или видеотехнику, включая дроны (разрешены только мобильные телефоны и простые фотоаппараты без зум-объектива и сменной оптики);
- Gopro и аналогичные камеры, селфи-палки;
- Планшеты (в том числе iPad), ноутбуки, плакаты, баннеры, флаги, а также зонты, препятствующие обзору других зрителей;
- Любое огнестрельное и холодное оружие, пиротехнику, цепи, шприцы, лазерные указки, светящиеся палочки, опасные вещества и предметы;
- Велосипеды, скейтборды, самокаты, роликовые коньки, коляски и другие транспортные средства;
- Мотошлемы, походные и складные стулья, табуреты;
Багаж и предметы - не берите с собой большие сумки или лишние вещи, замедляющие досмотр у входа. Рядом со входами Oru, Mere и Mäe есть платная камера хранения - заранее ознакомьтесь с ее правилами.
Организатор/охранная фирма вправе удалить с территории концерта лиц, которые:
- Нарушают порядок (драки, нанесение телесных повреждений, кражи, хранение/употребление/распространение наркотических или психотропных веществ и т. п.), занимаются вандализмом, находятся в состоянии явного алкогольного опьянения;
- Имеют при себе указанные выше запрещенные предметы, занимаются согласованной с организаторами торговлей или маркетинговой деятельностью (раздача рекламы, листовок и др.);
- Совершают crowd surfing (перемещение по публике по головам);
- Не подчиняются требованиям сотрудников службы безопасности и/или нарушают общепринятые нормы морали.
Билет/браслет удаленного с концерта лица аннулируется, и он теряет право на возвращение на концерт. Также он не может требовать возврата стоимости билета или компенсации. Посетитель, повредивший или уничтоживший имущество площадки, обязан возместить нанесенный ущерб в полном объеме.
ВНИМАНИЕ! Запуск дронов над территорией Таллиннского певческого поля строго запрещен! С планом зоны запрета полетов можно ознакомиться на сайте Департамента транспорта.
Информация о залоговой таре
В зоне проведения мероприятия используются залоговые стаканы. Процесс прост: за каждый залоговый предмет взимается 3 евро, и после возвращения стакана вам возвращают залог в размере 2 евро, а 1 евро остается организатору в качестве платы за обработку.
Эта инициатива гарантирует, что мы совместными усилиями внесем вклад в охрану окружающей среды, в сохранение чистоты природы Эстонии и ликвидацию одноразовых пластиковых отходов. Плата за обработку позволяет покрыть расходы, связанные с услугой, включая сбор, очистку и транспортировку предметов многоразового использования.
Как запросить возврат депозита:
Сохраняйте залоговые стаканчики: не выбрасывайте залоговые стаканчики и посуду в урну для мусора. Храните их на протяжении мероприятия и используйте повторно.
Возврат в указанные места: точкой возврата являются палатки «Возврат залоговой тары». Обратите внимание, что для стаканов есть три отдельных пункта возврата; стаканы не принимаются в торговых палатках.
Возврат залога наличными или картой: после того, как вы вернете залоговые предметы, вы можете получить свой залог по желанию обратно наличными или переводом обратно на вашу карту. Деньги, возвращенные на карту, поступят на ваш счет в течение четырех рабочих дней.