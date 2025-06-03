Приятное нововведение: что необходимо знать посетителям концерта Imagine Dragons в Таллинне

Уже сегодня, 3 июня, на Таллиннском певческом поле состоится первый грандиозный концерт этого лета - на сцену выйдет легендарная группа Imagine Dragons. На главной музыкальной площадки страны ожидается около 60 000 посетителей!
Естественно, такое крупное событие требует и выполнения определенных правил. Итак, вот немного организационной информации, чтобы вы могли лучше спланировать свой визит. Ознакомьтесь с планом территории, на которой будет проходить концерт.
Программа вечера:
- 17.00 открываются ворота Таллиннского певческого поля
- 20.00 Declan McKenna
- 21.30 Imagine Dragons
- 23.30 ориентировочное окончание
Внимание! Из-за большого количества посетителей проверка билетов и досмотр посетителей и вещей может занять некоторое время, поэтому приходите заранее. Если вы показываете билет с телефона, загрузите его на свое устройство, так как на месте может отсутствовать интернет-покрытие.
Доступ на концерт гарантирует заранее приобретенный билет или браслет, наличие которого проверяется на воротах. Посетителям в возрасте до десяти лет настоятельно рекомендуются наушники для защиты слуха.
Если есть возможность, приезжайте на место не на автомобиле. Парковка вокруг Таллиннского певческого поля будет затруднена. За парковку в зеленых зонах или местах, не отведенных для этой цели, будут выписываться штрафы.
В этот раз всех посетителей ждет приятно нововведение: на территорию можно пронести пустую прозрачную пластиковую бутылку объемом не более 0,5 л. Внимание! В фан-зону не разрешается проходить с едой и бутылками с питьем. Допустимы только напитки в залоговых стаканах.
Вы не можете войти на территорию концерта, если у вас с собой:
- своя еда и напитки
- бутылки и банки
- зонт – он ограничивает поле зрения
- профессиональная и полупрофессиональная фото-, аудио- и/или видеозаписывающая техника
- моноподы (селфи-палки), планшеты и ноутбуки
- прочие опасные вещества и предметы
- алкоголь и наркотики
- домашние питомцы
- велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды
- мотошлемы, походные стулья или табуреты
- сверхнормативный багаж и предметы
Возле входов со стороны склона (Oru), набережной (Mere) и со стороны самой верхней точки (Mäe) есть платные камеры хранения. Заранее ознакомьтесь с информацией и правилами пользования камерами хранения.
Информация о залоговой таре
В зоне проведения мероприятия используются залоговые стаканы. Процесс прост: за каждый залоговый предмет взимается 3 евро, и после возвращения стакана вам возвращают залог в размере 2 евро, а 1 евро остается организатору в качестве платы за обработку.
Эта инициатива гарантирует, что мы совместными усилиями внесем вклад в охрану окружающей среды, в сохранение чистоты природы Эстонии и ликвидацию одноразовых пластиковых отходов. Плата за обработку позволяет покрыть расходы, связанные с услугой, включая сбор, очистку и транспортировку предметов многоразового использования.
Как запросить возврат депозита:
Сохраняйте залоговые стаканчики: не выбрасывайте залоговые стаканчики и посуду в урну для мусора. Храните их на протяжении мероприятия и используйте повторно.
Возврат в указанные места: точкой возврата являются палатки «Возврат залоговой тары». Обратите внимание, что для стаканов есть три отдельных пункта возврата; стаканы не принимаются в торговых палатках.
Возврат залога наличными или картой: после того, как вы вернете залоговые предметы, вы можете получить свой залог по желанию обратно наличными или переводом обратно на вашу карту. Деньги, возвращенные на карту, поступят на ваш счет в течение четырех рабочих дней.