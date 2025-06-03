Приятное нововведение: что необходимо знать посетителям концерта Imagine Dragons в Таллинне

Естественно, такое крупное событие требует и выполнения определенных правил. Итак, вот немного организационной информации, чтобы вы могли лучше спланировать свой визит. Ознакомьтесь с планом территории, на которой будет проходить концерт.

План территории Певческого поля во время проведения концерта Imagine Dragons. Фото: LiveNation.ee

Программа вечера:

17.00 открываются ворота Таллиннского певческого поля

20.00 Declan McKenna

21.30 Imagine Dragons

23.30 ориентировочное окончание

Внимание! Из-за большого количества посетителей проверка билетов и досмотр посетителей и вещей может занять некоторое время, поэтому приходите заранее. Если вы показываете билет с телефона, загрузите его на свое устройство, так как на месте может отсутствовать интернет-покрытие.

Доступ на концерт гарантирует заранее приобретенный билет или браслет, наличие которого проверяется на воротах. Посетителям в возрасте до десяти лет настоятельно рекомендуются наушники для защиты слуха.

Если есть возможность, приезжайте на место не на автомобиле. Парковка вокруг Таллиннского певческого поля будет затруднена. За парковку в зеленых зонах или местах, не отведенных для этой цели, будут выписываться штрафы.

В этот раз всех посетителей ждет приятно нововведение: на территорию можно пронести пустую прозрачную пластиковую бутылку объемом не более 0,5 л. Внимание! В фан-зону не разрешается проходить с едой и бутылками с питьем. Допустимы только напитки в залоговых стаканах.

Вы не можете войти на территорию концерта, если у вас с собой: