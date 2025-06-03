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Вт, 3.06.2025
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Приятное нововведение: что необходимо знать посетителям концерта Imagine Dragons в Таллинне

Концерт группы Imagine Dragons в Милане.

Уже сегодня, 3 июня, на Таллиннском певческом поле состоится первый грандиозный концерт этого лета - на сцену выйдет легендарная группа Imagine Dragons. На главной музыкальной площадки страны ожидается около 60 000 посетителей!

Естественно, такое крупное событие требует и выполнения определенных правил. Итак, вот немного организационной информации, чтобы вы могли лучше спланировать свой визит. Ознакомьтесь с планом территории, на которой будет проходить концерт.

План территории Певческого поля во время проведения концерта Imagine Dragons.

Программа вечера:

  • 17.00 открываются ворота Таллиннского певческого поля
  • 20.00 Declan McKenna
  • 21.30 Imagine Dragons
  • 23.30 ориентировочное окончание

Внимание! Из-за большого количества посетителей проверка билетов и досмотр посетителей и вещей может занять некоторое время, поэтому приходите заранее. Если вы показываете билет с телефона, загрузите его на свое устройство, так как на месте может отсутствовать интернет-покрытие.

Доступ на концерт гарантирует заранее приобретенный билет или браслет, наличие которого проверяется на воротах. Посетителям в возрасте до десяти лет настоятельно рекомендуются наушники для защиты слуха.

Если есть возможность, приезжайте на место не на автомобиле. Парковка вокруг Таллиннского певческого поля будет затруднена. За парковку в зеленых зонах или местах, не отведенных для этой цели, будут выписываться штрафы.

В этот раз всех посетителей ждет приятно нововведение: на территорию можно пронести пустую прозрачную пластиковую бутылку объемом не более 0,5 л. Внимание! В фан-зону не разрешается проходить с едой и бутылками с питьем. Допустимы только напитки в залоговых стаканах.

Вы не можете войти на территорию концерта, если у вас с собой:

  • своя еда и напитки
  • бутылки и банки
  • зонт – он ограничивает поле зрения
  • профессиональная и полупрофессиональная фото-, аудио- и/или видеозаписывающая техника
  • моноподы (селфи-палки), планшеты и ноутбуки
  • прочие опасные вещества и предметы
  • алкоголь и наркотики
  • домашние питомцы
  • велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды
  • мотошлемы, походные стулья или табуреты
  • сверхнормативный багаж и предметы

Возле входов со стороны склона (Oru), набережной (Mere) и со стороны самой верхней точки (Mäe) есть платные камеры хранения. Заранее ознакомьтесь с информацией и правилами пользования камерами хранения.

Информация о залоговой таре

В зоне проведения мероприятия используются залоговые стаканы. Процесс прост: за каждый залоговый предмет взимается 3 евро, и после возвращения стакана вам возвращают залог в размере 2 евро, а 1 евро остается организатору в качестве платы за обработку.

Эта инициатива гарантирует, что мы совместными усилиями внесем вклад в охрану окружающей среды, в сохранение чистоты природы Эстонии и ликвидацию одноразовых пластиковых отходов. Плата за обработку позволяет покрыть расходы, связанные с услугой, включая сбор, очистку и транспортировку предметов многоразового использования.

Как запросить возврат депозита:

Сохраняйте залоговые стаканчики: не выбрасывайте залоговые стаканчики и посуду в урну для мусора. Храните их на протяжении мероприятия и используйте повторно.

Возврат в указанные места: точкой возврата являются палатки «Возврат залоговой тары». Обратите внимание, что для стаканов есть три отдельных пункта возврата; стаканы не принимаются в торговых палатках.

Возврат залога наличными или картой: после того, как вы вернете залоговые предметы, вы можете получить свой залог по желанию обратно наличными или переводом обратно на вашу карту. Деньги, возвращенные на карту, поступят на ваш счет в течение четырех рабочих дней.

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