ВОТ ЭТО ОЧЕРЕДЬ! Смотрите, сколько подростков собралось за бесплатной пиццей в Ласнамяэ

Желающие первыми бесплатно отведать пиццу от Domino’s Pizza выстраились у входа заведения еще до его открытия. Это уже не первый случай, когда открытие Domino’s Pizza вызывает такой ажиотаж. 6 декабря 2023 года в таллиннском торговом центре Mustamäe Keskus по случаю открытия первой пиццерия этой сети в Эстонии посетителям также раздавали пиццы.

Тогда это было 500 бесплатных пицц, и для этого необходимо было поставить «лайк» на странице заведения в Facebook, а также показать его во время оформления заказа.

В течение трех дней после старта новая точка по адресу Мустакиви теэ, 17 порадует гостей специальными предложениями.

Секрет теста Domino’s Pizza до сих пор никому не удалось разгадать, а все пиццы здесь делают вручную. Каждый может выбрать основу по вкусу: классическую или итальянскую. Ассортимент начинок всегда отличается разнообразием и щедростью.